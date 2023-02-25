Deprem sonrası süreci yönetmek

Uzun yıllar Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nde (UMKE) görev alan, ülkemizin yaşadığı afetlerde ve özellikle deprem bölgelerinde görev yapan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Akbulut, afet bölgelerinde yapılması gerekenlerle ilgili olarak bilgiler verdi.



HEPİMİZ DERS ÇIKARMALIYIZ

PROF. Dr. Akbulut "Ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ülke bir afete tam olarak hazır olamaz. Ama ne kadar bilgili olursak, ne kadar tatbikat yaparsak ve afeti hazırlayan sebepleri iyi yorumlar ve bunlardan ders çıkararak geleceği inşa edersek, o kadar az insan ölür ve sakat kalır" dedi. "Jeoloji ve statik biliminin gerçeklerini öğrenmeli, kentlerimizi ona göre kurmalıyız" diyen Prof. Dr. Akbulut, "Mahalleler örgütlenmeli, deprem konusunda temel eğitim almalı" dedi.



SU VE ISINMA PROBLEMİ

AFET bölgelerinde temiz su ve ısınmanın en büyük problemlerden biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Akbulut, "Suyu 30 dakika kaynatmak ya da klor tabletleri (5 litreye bir tablet yarım saat havalandırılmalıdır) yeterli. Çadırlarda ısınmak için elektrikli ısıtıcılar kullanılacaksa çadırın yanmaz kumaşlardan yapılmış olması önemli. Soba kullanılacaksa bacanın çekmesi, bulunduğu yerdeki rüzgar önem arz eder" dedi. Yiyeceklerin saklanması için açılacak, güneş görmeyen, nispeten derin çukurların kullanılabileceğini kaydeden Prof. Dr. Akbulut, "Çukurun üzeri bir taş ya da benzeri maddeyle kapatılabilir. Mümkün olduğunca taze tüketmeye çalışılmalıdır" dedi. Tahliye konusunun önemine dikkati çeken Prof. Dr. Akbulut, "Kamp alanlarının rüzgar üstü olması, yüksek yerde bulunması, heyelan ve sel alanlarının dışında kalması, havadan, karadan ve denizden ulaşılabilir olması gereklidir. Ayrıca bir bina yüksekliğinin yarısı kadar çapta bir alana çökebilir, dolayısıyla etrafta çökebilecek bina olmamalıdır" dedi. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin gerekirse çadırlar verilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akbulut, "Yakın illerde iyi durumdaki hastaneler personel desteği verilerek güçlendirilip bir sevk zinciri kurulmalı" dedi.

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