Duymer ile Türkiye’nin her yerinde kaliteli işitme

25 yıldır merkezi İzmir Karşıyaka'da bulunan, Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesiyle hizmet veren ve 3 farklı şehirde TSE belgeli ve tam donanımlı olarak çalışan, günde 250 adet işitme cihazı montajı ve kulak kalıbı üretim kapasitesine sahip olan Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'nin her bölgesine kaliteli işitmeyi ulaştırıyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "5 yıl garanti fırsatıyla sunduğumuz işitme cihazlarıyla Türkiye'nin her köşesinde duymayan kalmayacak" dedi.



DÜNYA STANDARTLARINDA

Av. Salih Baz, "Merkezimiz tarafından 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile dünya markası akıllı işitme cihazlarını profesyonel ekibimizle kendi atölyelerimizde kişiye özel hazırlanarak kullanıma hazır hale getiriyor" dedi. Dünyanın 3 seçkin markasını yaygın şube ve bayi ağı ile Türkiye'nin her noktasına ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Av. Salih Baz, "Duymer İşitme Cihazları Merkezi Danimarka malı İnterton, Alman malı Audifon ve Amerikan malı Starkey markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelindeki ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesi ile hastalarına ulaştırmakta. Nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye'ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyoruz" dedi.



ÜSTÜN ALMAN TEKNOLOJİSİ

Tüm işitme cihazlarının bakımlarının Türkiye genelinde Duymer İşitme Cihazları Merkezleri'nin güvencesi altında olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Uzman teknik servis kadromuz ve Türkiye genelinde bulunan tam donanımlı 3 satış sonrası teknik servisimiz ile sizlere dünya standartlarında hizmet vermek ve hasta memnuniyetini sağlamak önceliğimizdir" dedi. Dünyanın en küçük işitme cihazlarından biri olan ve kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Amerikan malı Starkey İşitme Cihazları hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Özel algoritması ile kusursuz doğal işitme deneyimi sunduğu gerekli laboratuvar testleri ile tescillenmiştir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Bu işitme cihazlarımız sayesinde tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz" dedi. Almanya'da üretilen modern işitme cihazları Audifon hakkında bilgiler veren Av. Salih Baz, "Audifon İşitme Cihazları 7 farklı alanda otomatik sınıflandırma gerçekleştirerek bulunduğunuz ortamdaki ses yapısını otomatik olarak optimize eder, ayarlarını otomatik olarak adapte eder. Tinnutus baskılama özelliği ile kulak çınlaması sorunları tarihe karışıyor. Iphone & Android Bağlantısı ile cep telefonlarınızdan işitme cihazınıza ses aktarımı da yapabilir" diye konuştu.



AKTİF YAŞAMINIZI SÜRDÜRÜN

İNTERTON olarak her zaman uygun fiyatlarda ileriye dönük, yetenekli, etkili ve kaliteli işitme çözümleri sunmayı amaçladıklarını belirten Av. Salih Baz, "Yeni İnterton Ready işitme cihazlarıyla birlikte sunulan, yeni ve kullanımı kolay bir yazılım olan İnterton Fitting ve yeni akıllı telefon uygulaması İnterton Sound'u kullanarak, kullanıcılar ses profillerini, ses seviyesini ve çok daha fazlasını ayarlamasına olanak tanıyoruz, Made for Apple ile doğrudan ses aktarımı sağlıyoruz. Bu sayede doğrudan telefon görüşmelerinizi yapabilir, müzik dinleyebilir sevdiğiniz bir filmi izleyebilirsiniz" dedi.





3 BOYUTLU ATÖLYE İLK DEFA TÜRKİYE'DE

HER bireyin kendisi gibi işitme kaybının da özel olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Bu nedenle işitme cihazı seçiminde ve uygulamasında kişiye özgü bir yol izlenmeli. Bireye özgü çözüm odaklı yaklaşımla çalışan Duymer İşitme Cihazları, üç boyutlu işitme cihazı ve kulak kalıbı üretim bandı atölyemizi tam otomasyon şeklinde hizmete açtık" dedi. Üç boyutlu işitme cihazı atölyesini sektörde bir ilk olarak nitelendiren Av. Salih Baz "Bu teknoloji sayesinde hastalarımıza hem son teknoloji işitme cihazlarımızla beraber kişiye özel sıfır hatayla üretimi gerçekleştirilen kalıplarla işitme cihazlarını teslim edeceğiz" dedi.

DİĞER