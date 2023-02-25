Genetik yatkınlık prostatta riski artırıyor

UZMANLAR göre ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin 40 yaşından itibaren, olmayanların ise 45 yaşında itibaren yılda 1 kez prostat kanser taraması için bir üroloji uzmanına başvurması önemli.



KORUYUCU BARİYER

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Orçun Çelik, "Her hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı hayat kurtarır. Prostat, mesanenin hemen altında ve kalın bağırsağın son kısmının hemen önünde bulunur. Üretra ismi verilen dış idrar kanalının bir kısmını çevreler. Bu organın başlıca görevleri arasında meninin bir kısmını oluşturan salgıyı üretmek, idrar tutmaya katkıda bulunmak ve enfeksiyonlara karşı koruyucu bariyer olmak sayılabilir" dedi. Prostatın bir diğer hastalığının kanser olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Kanserden korunma, kanser olma olasılığını azaltmak için alınması gereken önlemlerdir. Bu sayede bir grup veya popülasyondaki yeni kanser vakalarının sayısı azalır. Her erkek prostat kanseri için risk altındadır. Seksenli yılların başında keşfedilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) denen kan testi tarama aşamasında önemli gereçlerden biridir. Önemli olan PSA'nın neden yükseldiğini ve özellikle kansere bağlı bir yükselme olup olmadığını saptamaktır" dedi.



KAN TESTİ ÇOK ÖNEMLİ

PROF. Dr. Çelik şöyle konuştu: "İkinci tarama yöntemi parmakla rektal muayenedir. 21. yüzyılda dahi tüm teknolojik gelişmelere rağmen parmakla prostat muayenesi kanser taramasında çok önemli bulgular verir ve mutlak yapılmalıdır" dedi. Son 10 yılda yaşanan diğer bir gelişmenin prostatın MR görüntülenmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, "MR yüzde 90 oranında verdiği doğru bilgiler nedeniyle, önümüzdeki yıllarda tarama testlerinin olmazsa olmazı yolunda yer alacağını düşündürüyor."

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