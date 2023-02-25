Her çarpıntı kalp ile ilgili olmayabilir

Çarpıntı, insanlarda paniğe sebep olabiliyor. Yaşanan her kalp çarpıntısının altında yatan sebebin kalp damar hastalıklarına bağlı bir durum olmayabileceğini belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Uğur Hepçivici, "Kalp çarpıntıları bazen psikolojik sebeplerle olabileceği gibi anemi, tiroit bozukluklarına bağlı olarak da gelişebilir. Bu yüzden tedavide öncelikle çarpıntının sebebi belirlenmeli" dedi. Kalp çarpıntısının kişinin kalp atışını hissetmesi olarak tanımlandığını kaydeden Dr. Hepçivici, "Kalp irade dışında çalışan bir organdır. Kendi çalışma şekli vardır. Dakikada 60—100 arasında uyarı üreterek kasılmasını sağlar. Çarpıntı durumlarında genelde nabız hızlanır. Bu hızlanma bazen normal ritimde olur. Koşma heyecanlanma durumlarında nabzın hızlandığı gibi olur. Bazen de bir ritim bozukluğu olur ve kalp hızlanır. Bazen hiçbir şey olmadan stres, anksiyete, panik atak, kansızlık, yüksek kafein tüketimi, tiroit hormonlarında dengesizlik, egzersiz gibi faktörler de nabzın hızlanmasına sebep olabilir" dedi.



PROBLEM DÜZELTİLMELİ

Tedavi hakkında bilgiler veren Dr. Hepçivici, "Çarpıntı ritim bozukluğuna bağlıysa buna yönelik ritim ilaçları başlanıyor. Kontrol altına alamadığımız vakalarda eps ablasyon dediğimiz yakma işlemleri yapılabiliyor" dedi ve ekledi: "Eğer kalp dışı sebeplerden dolayı çarpıntı oluşuyorsa örneğin panik atağa bağlıysa bizim verdiğimiz kalp ritim ilaçları bu hastaların şikayetlerini düzeltmez. Çarpıntıya sebep olan ana problemi düzeltmek gerekir."

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