‘Her HPV virüsü kansere neden olmaz’

EKOL Kadın Doğumdan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sadık Sözdinler, HPV virüsü, smear testi, HPV testi ve HPV aşıları hakkında önemli soruları yanıtladı.



● HPV virüsü nedir?

HPV, sadece insanları enfekte eden bir DNA virüsüdür. Dünyada en sık görülen enfeksiyonlardandır ve 200'den fazla tipi vardır. Her tipi farklı dokularda enfeksiyon yapar. YARALARA DİKKAT!



● HPV nasıl bulaşır?

Temel olarak cinsel yolla bulaşır ancak bulaş için tam bir cinsel ilişkinin olmasına gerek yoktur. Bulaşma için cilt veya mukozal temasın veya sürtünmenin olması yeterlidir. Genital deride küçük sıyrık ve ufak yaralar varsa bulaşma kolay olur. Araştırmalar; virüsün ortak havlu, giysi, nevresim kullanımı veya klozet kapağı ve kapı kolu gibi cansız yüzeylere temas sonucunda bulaşmadığını ortaya koymakta. Öpüşme yoluyla virüsün bulaştığına dair de net bir kanıt bulunmaz.



● HPV hangi hastalıklara neden olur?

Her HPV tipi kanser riski taşımaz. Düşük riskli olan tip 6 ve 11 ciltte genital siğillere neden olur. Yüksek riskli HPV 16 ve 18 virüsü ile enfekte kişilerde rahim ağzında uzun süre belirti olmasa da; virüsün rahim ağzı dokusunda hücresel yayılımının devam edebileceği unutulmamalı. Cinsel ilişki sırası ve sonrasında kanama, kokulu vajinal akıntı ve menopoza girdikten sonra kanama başlaması; rahim ağzı hastalıklarının en önemli belirtileridir.



● HPV enfeksiyonunun doğal seyri nasıldır?

HPV ile enfekte kişilerde bağışıklık sistemi güçlü ve sürekli ise; HPV virüsü hücre içinde sessizce kalır, virüs çoğalamaz ve dokuda tahrip edici etki oluşturamaz. Bu durum, virüs vücuttan temizlendiği anlamına gelmez aksine vücut antikorları ile baskılandığı ama sinsi bir şekilde vücutta beklediği anlamına gelir.



● HPV enfeksiyonu tespit edildi ise nasıl bir takip planı olmalı?

Kesinlikle orkmayı gerektiren bir durum değildir. Düzenli ve yakın takip edilmesi gerekir. Takipte, düzenli jinekolojik muayene, smear testi ve HPV tip tayini yapılır. Bu iki testin sonucuna göre takip planı hazırlanır.



Korunmada en etkin yol nedir?

EN etkin yol HPV aşıları ve rahim ağzı tarama testlerini düzenli yaptırmaktır. HPV aşıları DNA içermez, enfeksiyon oluşturmaz ve onkojenik değildir. Aşılar bağışıklık sistemimizin ürettiği savunma yanıtından, 8-10 kat fazla antikor yanıt oluşturmaktadır. Aşının ürettiği yanıt, en az 15 yıl yüksek antikor seviyesi ile devam eder. Ülkemizde 4 HPV tipine etkili aşı mevcuttur. Uygun yaşta yapıldığında, HPV 6 ve 11'e bağlı genital siğillerden yüzde 100'e varan koruma ve HPV 16 ve 18'e bağlı rahim ağzı lezyonlarından yüzde 98-100 koruma sağlar.

DİĞER