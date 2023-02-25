İdrar kaçırma sorununa lazer teknolojisi

İdrar kaçırma durumu, kadınlarda gerek sosyal hayatta gerekse hijyenik açından sorunlara yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan Fraksiyonel CO2 lazer sistemleriyle bu rahatsızlığın tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.



GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

İdrar kaçırma sorununda vajina içinde, idrar kanalı etrafında yer alan kollajen yapısının güçsüzleşmesinin sorumlu tutulduğunu kaydeden Op. Dr. Karas, "Bu durumda öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artmasıyla idrar kaçırma görülmektedir. En önemli faktör genetik olarak bağ dokusunun iyi olmamasıdır. Ayrıca yapılan doğumlar, ilerleyen yaş, aşırı kilo, menopoz, sigara bağımlılığı ve bazı hormonal yetersizlikler de bağ dokusu zayıflığını hızlandıran sebeplerdir" dedi.



İLERİ TEKNOLOJİ

Şimdiye kadar tedavide kegel egzersizi (idrar yolu güçlendirici egzersizler) medikal ve cerrahi tedavi gibi alternatiflerden yararlanıldığını kaydeden Op. Dr. Karas, "Teknolojinin ilerlemesi ile bu alanda gelişmeler oldu. Fraksiyonel CO2 lazer tedavisi idrar kaçırma ve vajinal rejuvanasyonda (gençleştirme) dikkat çekici bir başarı yakaladı. Fraksiyonel lazer sistemlerinde lazer ışığı cilde mikroskopik kolonlar halinde gönderilir. Bu bölgelerdeki esas hedef sudur, yani kollajen, kan damarları, keratinositler gibi su içeren yapılar kontrollü bir şekilde hasara uğrar. Termal hasar oluşan bölgenin hemen yanındaki sağlam bölgelerdeki canlı hücreler, hasarlı alana göç ederek buradaki onarım mekanizmasını uyarırlar. Böylece bu minik kolonların gönderildiği alanlarda doku yenilenir. Sonuç olarak, semptomlar ciddi oranda azaltarak, idrarın daha iyi kontrolü sağlanır" dedi.



KISA SÜREDE TEDAVİ

LAZER tedavisinin önde gelen faydalarından birinin çok kısa bir sürede tamamlanması olduğunu söyleyen Op. Dr. Çiğdem Karas, "Tedavi günlük rutinleri etkilemez. Ayrıca işlemin cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, kolay tolere edilebilir olması, anestezi gerektirmemesi ve aynı seansta boylu boyunca vajinal sıkılığın da sağlanabilmesi gibi çok sayıda avantajlı yönleri var" diye konuştu.



HATIRLATMA UYGULAMASI

OP. Dr. Çiğdem Karas şöyle devam etti: "Tüm vajinal duvarlar yaklaşık 20 dakika süren bir prosedür ile taranır. Lazerle vajina daraltma ve idrar kaçırma problemlerindeki uygulamalar 4-6 hafta aralıklarla, toplam 2 veya 3 kez yapılmalıdır. Bir yıl sonra tek bir 'hatırlatma uygulaması' da önerilmektedir. Kolajen bağ dokusu azalmasına bağlı olarak tüm işlemler 2-3 yılda bir tekrarlanabilir."

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