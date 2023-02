İzmir Özel Can Hastanesi’nden YENİ NESİL SİSTEM

İzmir Özel Can Hastanesi Göz Kliniği, sağlık ünitelerini ileri sistemlerle donatmaya tüm hızıyla devam ediyor. Envanterinde bulunan yeni nesil sistemlere bir yenisini daha ekleyen Özel İzmir Can Hastanesi, "Hasta odaklı tedavi yaklaşımı" mottosunu sürdürmeye devam ediyor. Bütün birimleri ve klinikleri bu anlayış ile zenginleştiren hastane, göz kliniğinde hasta memnuniyetini artırmak için DORC (Dutch Ophthalmic Research Center) International şirketinin ürettiği yeni nesil vitrektomi sistemi olan EVA NEXUS'un kurulumunu tamamladı.



TÜRKİYE'DE 4 ADET BULUNUYOR

Türkiye'ye sadece 4 adet gönderilen sistem, İzmir Özel Can Hastanesi'nde hastaların hizmetine sunuldu. Yeni kurulan sistemle ilk ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ümit İnan, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İnan, "EVA NEXUS sistemi ile dikişsiz mikrocerrahi vitrektomi ameliyatı için yeni geliştirilen inovatif trokar sistemi ameliyat sırasında daha güvenli bir deneyim sunuyor. Bu özellikler tedavi sürecini daha iyi yönetmemi sağlıyor. Sistem geleceğin gen tedavilerine uygun olarak geliştirilmiş. Retina altına solüsyon enjekte etmek üzere uygulamaya hazır mikroenjeksiyon sistemi hazır olarak yer almakta" dedi. Sistemin farklı özelliklerini de dile getiren Prof. Dr. İnan, "DORC vitrektomi sistemi dünyadaki en iyi vitrektomi sistemleri içinde yenilikçi gelişmelere ön ayak olması ile biliniyor" dedi.