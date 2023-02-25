Karın bölgesinden tek girişle obezite ameliyatı

EKOL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Erol, Single Port Laparaskopik Cerrahi ile Obezite Ameliyatı hakkında bilgiler verdi. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahinin, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve açık ameliyatlara göre çok daha az ağrı hissetmesini sağlayan karın bölgesine açılan küçük deliklerden yapılan cerrahi bir yöntem olduğunu belirten Opr. Dr. Mustafa Erol, "Single port cerrahisinde ise, sadece karın duvarına yapılan (çoğunlukla göbek deliğinden) tek bir küçük kesi söz konusu olduğu için ameliyat sonrasında hastanın karın bölgesinde görülebilen kesi izi olmaz, göbek çukurunun içerisinde kaybolur. Bu nedenle single portla yapılan cerrahiye 'izsiz cerrahi' de denilmektedir" dedi.



AVANTAJLARI BULUNUYOR

VÜCUT kitle indeksi 35- 45 arasında olan obezite hastalarında uygulanabildiğini söyleyen Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Erol, "Özellikle bayan hastalarda estetik görünüm açısından mükemmel sonuçlar ortaya

estetik görünüm açısından mükemmel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yöntemin hastanın hastaneden erken taburcu olması, gündelik hayata dönme süresinin daha kısa olması, karın bölgesinde ameliyat izi kalmaması, hastanın ameliyat sonrası daha az ağrısının olması gibi avantajları vardır" dedi.

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