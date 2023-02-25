Mide balonu ile obezite tedavisi

OBEZİTE, insan ömrünü ortalama 20 yıl kısaltan ciddi kronik bir hastalık. Doç. Dr. Mesut Sipahi obezite ve mide balonuyla ilgili önemli bilgiler verdi. "Obezite dünyadaki en ciddi sağlık sorunlarından biridir" diyen Doç. Dr. Mesut Sipahi, "Tedavi için hastalara öncelikle diyet düzenlemesi ve düzenli egzersiz önerilmektedir" dedi.



OLDUKÇA ETKİLİ BİR YÖNTEM

BU şekilde başarısız olunan durumlarda cerrahi tedavinin önerildiğini anlatan Doç. Dr. Mesut Sipahi, "Cerrahi olmayan yöntemler olarak mide balonu ve mide botoksu da obezite ile mücadelede komplikasyonu düşük, etkili yöntemler arasındadır. Mide balonu 2000'li yılların başlarında tüm dünyada yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Mide balonu endoskopik olarak uygulanır. Hastamız yutkunma bulantı öğürme gibi rahatsız edici hisler olmaması için uyutulur" diye konuştu.



İŞLEM 15 DAKİKA SÜRÜYOR

DOÇ. Dr. Mesut Sipahi şöyle konuştu: "Öncelikle tanısal endoskopi ile tüm mide içerisi gözlenir. İşleme engel bir durum izlenmediğinde mide balonu yutturularak mide içerisine ilerletilir. Yeri yine endoskopi ile kontrol edildikten sonra duruma göre 400 ila 700 cc hava ya da sıvı ile şişirilir. Balon mide içerisinde bırakılarak işlem sonlandırılır. Yaklaşık 15-20 dakika süren işlem sonrasında hastamız uyandırıldığında işlem ile ilgili herhangi bir rahatsızlık hissetmemektedir. Aynı gün içerisinde günlük yaşamına dönmektedir." Mide balonunun uygulama alanının komplikasyon riski düşük olmasından dolayı oldukça geniş olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mesut Sipahi, "Genellikle vücut kitle indeksi 30 üzerinde olan obez hastalar için tercih edilir. Bunun yanında kısa sürede etkili kilo vermesi gereken, okul hayatı, evlilik, arkadaşlık gibi sosyal sıkıntıları bulunan hastalarımızda, diyet ve sporda başarısız olma durumunda indeksi 30 altında olan hastalarımızda da göz önüne alabiliyoruz. Ayrıca cerrahi tedavi gerektiren fakat çok yüksek kilodan dolayı cerrahi tedavinin riskli olduğu çok aşırı kilolu hastalarımızda ameliyat riskini azaltmak için önce mide balonu, sonrasında ameliyat planlayabiliyoruz" diye konuştu.



İHMAL EDİLMEMELİ

"OBEZİTE neden olduğu çok ciddi rahatsızlıklar ve hastalıklar göz önüne alındığında kesinlikle ihmal edilmemesi gereken hastalıktır" diyen Doç. Dr. Sipahi, "Mide balonu 1 yıl içerisinde çıkarılmalıdır. Hastalarımızın alanında uzman, tecrübe sahibi hekim, diyetisyen ve merkezlere müracaat etmesi gerekmekte. Obezite ile yaşam kader değildir, obezite tedavi edilebilen bir hastalıktır. Mide balonu uygulaması bu mücadelede başvurduğumuz yöntemler arasında etkili ve güvenilir yöntemlerimiz arasındadır" dedi.



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