Mor sebzeler şeker hastalığıyla savaşıyor

Bazı sebze, meyve ve kök bitkilere rengini veren kırmızı, mor ve mavi pigmentler olan antosiyaninlerin vücuttaki enerji metabolizması, bağırsak mikrobiyotası ve enflamasyonu etkileyerek şeker hastalığı riskini azalttığı ortaya koyuldu. Bu maddelerin sağlık üzerine etkilerini konu alan araştırmaların bir araya getirildiği son çalışma Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayınlandı.



MOR HAVUÇ VE LAHANA

BUNA göre belirli bir kimyasal yapıya sahip antosiyaninler tip 2 diyabetin önlenmesinde daha etkili. Antosiyaninler belirli bir temel yapı üzerine farklı grupların eklenmesi ile oluşan çok çeşitli bir molekül ailesi. Bunlara asil adı verilen kimyasal fonksiyonel grup eklendiğinde bunlar asillenmiş olarak adlandırılıyor. Asillenmiş antosiyaninler mor havuç, mor lahana ve ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan mor patates gibi sebzelerde bol miktarda bulunuyor. Diğer yandan yaban mersini, kara dut gibi meyveler asillenmemiş antosiyaninler açısından zengin.

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