Afet bölgelerinde gıda hijyeni önemli

Deprem bölgesinde gıdaya ulaşım ve hijyen sorunlarının pek çok hastalığı tetiklediğini söyleyen diyetisyen Gülçin Gazioğlu, "Salgın hastalıklar görülmeye başlayabilir. Kişiler sık kontrol edilmeli çünkü vücut susuz kalırsa dehidrasyon gelişir, mevcutta fark edilmeyen ama vücutta var olan bir enfeksiyon artabilir" dedi. Gazioğlu, "Düşen bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az 3 öğün planlanmalıdır, kalsiyumun desteklenmesi adına en az iki öğünde mutlaka süt veya yoğurt olmalı, her gün bir yumurta ya da protein içeren bir besin menüde yer almalı. Günde 5-6 dilim ekmek tüketimi önerilmektedir. Mutlaka c vitamini, omega-3, A vitamini, probiyotik, çinko, selenyum ve demirden zengin besinlere yemeklerde yer verilmeli. Bunlar genel olarak turunçgiller, maydanoz, ıspanak, havuç, kırmızı biber, balık, kabak çekirdeği, sarımsak ve zencefildir. Çocuklara kahvaltıda çay yerine mandalina portakal dilimleri verilmeli, şeker kısıtlanmalıdır. Şekeri fazla tüketen çocuklar enerjiyi şekerden aldıkları için tokluk hissi yaşarlar ve değerli besin ögelerini alacakları asıl öğünleri tüketmeyi reddedebilirler" dedi.

TEMİZLİĞE DİKKAT!

Gıda hijyenine de dikkat çeken Gazioğlu, "Afet sebebiyle gıdalar toz toprak ve sinek böcekle temas etmek zorunda kalabilir, bu şekilde böcek ya da sinek tespit edilen gıdaların diğer temiz gıdalara ulaşmadan imha edilmesi önem arz ediyor. Sebze ve meyveler temiz suyla yıkanmalı. Her yemekten önce el hijyenine önem verilmeli. Toplu yemek üretilen alanlarda yemek hazırlayanların ve ortamın hijyenine çok dikkat edilmeli" diye konuştu.