Karabiber çayıyla öksürüğü hafifletin

KARABİBER çayının faydaları saymakla bitmiyor. Soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında rahatlama sağlayan karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir, sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcı olur.

TIRNAKLARI KORUYOR

KARABİBER çayı zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

KARANFİLİN çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden solunum yolları hastalıklarına, saçlardan tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet eder. Tarçın ise glukoz emilimini yavaşlatan enzimleri destekler. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir.

NASIL HAZIRLANILIR?

- Dilerseniz yarım çay kaşığı bal - 2-3 damla limon suyu Tüm malzemeleri bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz.