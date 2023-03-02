Bademcik ameliyatlarında Thermal Welding konforu

ÖZEL Atagöz Tıp Merkezi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan çocukluk çağı ve ergenlikte sıklıkla görülen bademcik enfeksiyonunun tedavi yöntemlerini anlattı. Thermal Welding yöntemiyle yapılan bademcik ameliyatlarının hem hasta hem hekim açısından daha konforlu olduğunu belirten Op. Dr. Mercan, bu yöntemde iyileşme süresinin de kısa olduğunu söyledi.

Op. Dr. Mercan, "Bazen bademciğin sık enfeksiyonuna yani iltihaplanmasına veya bademciklerin boyut olarak büyük olmasına bağlı geniz eti ile birlikte bademciklerin alınması gerekebilir. Bu durumda şimdiye kadar kullanılmış olan soğuk teknik dediğimiz klasik yöntemin yanı sıra son dönemde popüler olan yöntem Thermal Welding yöntemidir" diye konuştu.

AMELİYAT VE İYİLEŞME

Thermal Welding yönteminin diğer klasik yönteme göre avantajlarını anlatan Op. Dr. Mercan, "Thermal Welding yönteminde aletin ucundaki teknikle, öncesinde tutulan dokunun damarları ısı enerjisiyle büzüştürülüp sonrasında aynı aletin ucuyla doku ayrılmaktadır. Bu sayede aynı uçla hem damar büzüştürülüp kanama ihtimali ortadan kaldırılıyor hem de doku ayrılması sağlanmaktadır. Bu sayede ameliyat süresi daha kısalmakta ve aynı zamanda yara iyileşmesi de yaklaşık dörtte bir oranında kısalmaktadır" şeklinde konuştu. Thermal Welding yönteminin daha az ağrılı ve kanama riski daha az olan bir yöntem olduğunu ifade eden Op. Dr. Mercan, "Klasik yönteme göre çok daha az ağrılı bademcik ameliyatı gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalarda yara iyileşmesini dört haftadan bir haftaya kadar indirmektedir. Klasik yöntemde kanamayı durdurmak için elektrik akımı kullanılmaktadır. Thermal Welding ise ısı enerjisi kullanmaktadır. Thermal Weldingte kullanılan ısı enerjisi tutulan dokunun sadece etrafında kaldığı için çevrede daha fazla dokuyu etkilememektedir. Bu sayede doku hasarı çok aza indirilmiş olmaktadır. Thermal Welding, sadece bademciklerin tamamının alınması değil aynı zamanda kısmi küçültmeye yönelikte bir cerrahi işlem yapılmasına olanak sağlayan bir tekniktir" şeklinde konuştu.