Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Zafer Beken, 1961 Ordu doğumlu değerli bir doktor, iş insanı, dünya iyisi bir abimizdi. İkinci kez karaciğer nakli oldu. Sağlıkta umutlar hep vardır fakat bu tür ağır ameliyatlarda hele hele karaciğer nakli gibi riskli nakil ameliyatlarında risk daha fazla olur. Medical Point Hastanesi, nakil ameliyatlarında Türkiye'de bu tür nakilleri yapan özel hastanelerin başında gelir. Hekim ve teknoloji açısından da donanımlı bir üniversite hastanesi. Özellikle de ileri teknolojileri Doktor Zafer Beken İzmir'e getiren kişidir. Sağlık konusunda yatırımları seven araştırmacı bir hekimdi. Göz doktoru olmasına rağmen organ nakilleri alanında daima öncü bir kişiliğe sahipti. Medical Point ailesi değerli bir ferdini yitirdi. Gerek hastane önünde yapılan törende gerekse Beşikcioğlu Camii'deki uğurlamaya başta İzmir Valisi olmak üzere, İl Emniyet Müdürü, milletvekilleri, çok sayıda işadamı, hastane yöneticileri, doktor meslektaşları, Doktor Zafer Beken'i gözyaşları arasında uğurladılar. "Güle güle güzel insan, mekanın cennet olsun"

YOLDAŞ KAYBETMENİN ACISI

Bir gözlemimi de paylaşmak istiyorum. Hareketli, koşan, sürekli etrafındakilerle bir şeyleri paylaşan o kişi, bir anda hayata küsmüş gibi etrafına boş gözlerle bakan bir insan iki günde bu kadar yıkılır, bitap düşer mi? Doktor Zafer Beken'in iş ortağı, kardeşi hastane CEO'su Veysi Kubba'dan söz ediyorum. Cenaze töreninde ayakta zor duruyordu. Kardeşini, yoldaşını çok sevdiği abisini kaybetmenin yıkımı her halinden belliydi. Veysi Kubba ilk karaciğer nakli sırasında da Zafer Beken'in hep yanı başında olan hiç yalnız bırakmayan kardeşi gibiydi. Her ortamda her daim sevgi ve saygısını gösteren yoldaşı idi. Veysi Kubba'ya sabırlar diliyorum. İzmir değerli bir doktorunu, iş adamını kaybetti. Yaptıkları ve İzmir'e getirdiği sağlık kuruluşu ile bölge halkının teveccühünü kazandı. Başta ailesine ve Medical Point camiasına sabırlar diliyorum.

CERRAHPAŞA TAŞINDI ARTIK SIRA BİZDE

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Dr. Nuri Aydın deprem riski nedeniyle bazı binaların kapatıldığını, eğitim ve sağlık alanındaki hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Peki bizdeki sağlık ve eğitim veren binaların durumu ne? Olası bir depremde 9 Eylül, Ege ve Demokrasi Üniversitesi başta olmak üzere, Atatürk Eğitim ve Araştırma, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma, Tepecik, Behçet Uz Çocuk Hastaneleri bunların durumu ne alemde bir bilen var mı? Bilinen tek bir şey var. Bozyaka, Atatürk Eğitim, Tepecik, Behçet Uz bu hastaneler İzmir'in sağlık yükünü çeken önemli kamu hastaneleri. Olası bir depremde buraların halini düşünmek bile istemiyorum. Bayraklı Şehir Hastanesi için geçtiğimiz yıl Kasım-Aralık aylarında açıklama yapanlardan biri de İzmir Milletvekili Necip Nasır Şubat'ta açılacak demişti. Büyükşehirlerde değişim şart. Şartta ne zaman? Zaman hızla geçiyor. Geçtiğimiz akşam Foça da 4.1 deprem oldu. İnsanlar sabaha kadar evlerine giremediler. Nereye kadar bu korku ile yaşanacak?