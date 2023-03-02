Rahat nefesin sırrı doğada saklı

Burun tıkanıklığı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörler arasındadır.

Burun tıkanıklığı bazen sanıldığından daha büyük sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Bu yüzden öncelikle birkaç gün içerisinde geçmiyorsa mutlaka uzman bir doktora danışılmalıdır.

Ancak geçici tıkanıklıkları rahatlatmak ve daha kaliteli bir nefes için evde bazı uygulamalar yapılabilir.

İşte en doğal burun açıcı reçeteler...

● Deniz Suyu: Deniz suyunun tuzlu etkisi burnu tıkayan alerjenleri etkili bir şekilde yok ederek burnu açar. Deniz suyunu nereden bulalım diyenler olabilir.

Yaşadığı bölgede deniz olmayanlar deniz suyu solüsyonları içeren burun tıkanıklığı fısfıs ürünlerini kullanabilir.

● Buhar Banyosu: Burun tıkanıklığı doğal çözüm yöntemleri arasında buhar uygulaması da yer alır. Kaynamış suyun içine nane yağı, okaliptus, papatya gibi rahatlatıcı bitkiler ekleyip solunur. Böylece burun tıkanıklığı buhar yöntemi ile giderilmiş olur.

● Karbonat: 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağı suya katılıp kaynatılır. Soğutulan bu karışım ister bir şırınga (iğnesi çıkarılmış) yardımıyla isterse de avuç içine alınarak burna çekilir. Böylece burun tıkanıklığı karbonat ve tuz karışımı ile kolayca açılır

● Sirke: Bunun için iki farklı yöntemle hazırlanan karışım bulunur. İlk yöntemde bir bardak suya bir tatlı kaşığı elma sirkesi eklenir, bu karışımdan günde birkaç defa içilir.

İkinci yöntemdeyse bir yemek kaşığı bal ile iki yemek kaşığı elma sirkesi bal iyice eriyene kadar karıştırılır.

Günde iki üç kere tüketilebilir.

● Soğan: Burun tıkanıklığı soğan ile sadece birkaç dakika içerisinde giderilebilir. Yemek yaparken soğan doğradığınızda gözlerinizin yaşardığını ve burnunuzun nasıl aktığını hatırlayın. Birkaç parça soğan dilimini alın ve dört beş dakika kadar koklayın, burnunuzun açıldığını hissedeceksiniz.

● Limon: Burun tıkanıklığının doğal çözümlerinden bir tanesi de limondur. Sıktığınız limonun suyundan birkaç damla burnunuza çektiğinizde burun tıkanıklığı limon ile nasıl açılır sorusunun da cevabını almış olursunuz. Limona çok çok az bir miktar karbonat da ekleyebilirsiniz.

● Lavanta Yağı: Burun tıkanıklığını evde kendi imkanlarınızla gidermek için yastığınıza lavanta yağını damlatabilirsiniz. Yastığın iki köşesinde 1 damla lavanta yağı damlatın ve bu yastıkla uyumaya çalışın. Lavanta yağı, burun kanallarını açacak ve tıkanıklığı ortadan kaldıracaktır.

● Zencefil Çayı: Zencefil, üst solunum yolu enfeksiyonlarında sıkça tercih edilen bitkisel destektir. Mukozayı akışkan hale getirir. Birkaç dilim zencefili sıcak suda bekletip içebilirsiniz. Tadı acı gelirse bal ilavesi yapabilirsiniz.

● Nane Yağı: Nane yağı, içindeki mentol sayesinde burun tıkanıklığını iyileştirir ve daha rahat nefes almanıza yardım eder. Tıpkı nane yağı gibi faydalı olan bir diğer yağ ise okaliptüs yağıdır. Önerilen bitkisel yağları yastık, yaka, yorgan gibi kişisel eşyalarınıza damlatarak daha iyi nefes almanıza yardım edebilirsiniz.