  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Romatizmal ağrıların ilacı aynısefa çiçeği

Romatizmal ağrıların ilacı aynısefa çiçeği

2.3.2023

Romatizmal ağrıların ilacı aynısefa çiçeği
KOZMETİK ve cilt bakım sektöründe yaygın olarak kullanılan aynısefa çiçeği, Antik Roma döneminde yemekleri süslemek için kullanılırdı. Günümüzde cildine oldukça önem veren kişilerin bakım rutininde ise bu çiçekler krem olarak kendine yer buluyor. Etkilerinden çok az kişinin haberdar olduğu aynısefa kremi birçok sağlık problemine iyi gelen bir krem türüdür. Doğal içeriği sayesinde cilt üzerinde son derece etkilidir. Sulu sedef hastalığı, egzama gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici bir krem olan aynısefa bitkisinin kreminin romatizmal ağrılar üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA