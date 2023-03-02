Romatizmal ağrıların ilacı aynısefa çiçeği

KOZMETİK ve cilt bakım sektöründe yaygın olarak kullanılan aynısefa çiçeği, Antik Roma döneminde yemekleri süslemek için kullanılırdı. Günümüzde cildine oldukça önem veren kişilerin bakım rutininde ise bu çiçekler krem olarak kendine yer buluyor. Etkilerinden çok az kişinin haberdar olduğu aynısefa kremi birçok sağlık problemine iyi gelen bir krem türüdür. Doğal içeriği sayesinde cilt üzerinde son derece etkilidir. Sulu sedef hastalığı, egzama gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici bir krem olan aynısefa bitkisinin kreminin romatizmal ağrılar üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinir.

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