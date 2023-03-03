Yedikçe güzelleşin!

Hangi besinler parlak ve sıkı bir cilt sağlar ve gençlik aşısı işlevi görür? İşte yanıtı...
Somon: Somon balığı belki de en büyük Omega 3 yaş asidi kaynağıdır. Stres, gerginlik ve depresyon üzerinde iyileştirici etkisi bulunan somon, günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılamanızda da büyük katkı sağlar. Omega 3'ün ve dolayısıyla somonun cilde en büyük etkisi akne ve kırışıkların giderilmesini sağlamasıdır. Aynı zamanda cildi içten dışa nemlendirir, kafa deriniz ve saçlarınız için de faydalıdır.
Karpuz: Nemli bir cilde ve iyi bir savunma mekanizmasına sahip olmak için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve %92'si sudan oluşur. Kalp hastalıkları ve prostat, yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanseri, ağız kanseri, yutak kanseri, yemek borusu kanseri, akciğer kanseri ve pankreas kanseri gibi çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini azaltır. Sindirimi hızlandırmak için aç karnına, tüm faydalarından yararlanmak için ise her zaman yiyebilirsiniz.
Avokado: Zengin yağlar ve bolca E vitamini içermesi avokadoyu bir gençlik iksiri haline getiriyor. Avokadonun tüketilmesi cilt üzerinde direkt etkili oluyor. Bunun dışında kabuğu da kırışıklıkları açıyor. Avokadolu yüz maskesi cildin nem ihtiyacını karşılıyor.
Ceviz: Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz cilde doğal bir parlaklık katıyor. Ceviz E vitaminini çok fazla içerdiği için saç, tırnak ve kirpik uzamasında etkili bir besin.
Elma: Posalı elma içerisinde çok fazla lif bulunur. Elmanın güzelleştirdiği bilinen bir gerçek. Çünkü içerisinde bol miktarda B vitamini ve çeşitleri bulunur.
Nar: Nar içerisinde milyonlarca antioksidan maddesi bulunur. Yapılan araştırmalar kırmızı meyvelerin hızla gençleştirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle nar hücre yaşlanmasını engelliyor.