  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Yedikçe güzelleşin!

Yedikçe güzelleşin!

Cildinize yatırım yapmak için doğal yolları seçebilirsiniz. Bunun için ilk olarak düzenli ve doğru beslenmeniz gerekir. Günlük su tüketimi ve egzersiz yapmak da cildinizi güzelleştirmek ve yaşlanmanızı geciktirmek yolunda sizleri destekler. Güzellik ve cilt sağlığı denilince akla belli besinler gelmektedir. İşte yedikçe güzelleştiren besinler...

03.03.2023, 12:39 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 12:40

Hangi besinler parlak ve sıkı bir cilt sağlar ve gençlik aşısı işlevi görür? İşte yanıtı...

Yedikçe güzelleşin!

Somon: Somon balığı belki de en büyük Omega 3 yaş asidi kaynağıdır. Stres, gerginlik ve depresyon üzerinde iyileştirici etkisi bulunan somon, günlük D vitamini ihtiyacınızı karşılamanızda da büyük katkı sağlar. Omega 3'ün ve dolayısıyla somonun cilde en büyük etkisi akne ve kırışıkların giderilmesini sağlamasıdır. Aynı zamanda cildi içten dışa nemlendirir, kafa deriniz ve saçlarınız için de faydalıdır.

Yedikçe güzelleşin!

Karpuz: Nemli bir cilde ve iyi bir savunma mekanizmasına sahip olmak için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve %92'si sudan oluşur. Kalp hastalıkları ve prostat, yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanseri, ağız kanseri, yutak kanseri, yemek borusu kanseri, akciğer kanseri ve pankreas kanseri gibi çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini azaltır. Sindirimi hızlandırmak için aç karnına, tüm faydalarından yararlanmak için ise her zaman yiyebilirsiniz.

Yedikçe güzelleşin!

Avokado: Zengin yağlar ve bolca E vitamini içermesi avokadoyu bir gençlik iksiri haline getiriyor. Avokadonun tüketilmesi cilt üzerinde direkt etkili oluyor. Bunun dışında kabuğu da kırışıklıkları açıyor. Avokadolu yüz maskesi cildin nem ihtiyacını karşılıyor.

Yedikçe güzelleşin!

Ceviz: Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz cilde doğal bir parlaklık katıyor. Ceviz E vitaminini çok fazla içerdiği için saç, tırnak ve kirpik uzamasında etkili bir besin.

Yedikçe güzelleşin!

Elma: Posalı elma içerisinde çok fazla lif bulunur. Elmanın güzelleştirdiği bilinen bir gerçek. Çünkü içerisinde bol miktarda B vitamini ve çeşitleri bulunur.

Yedikçe güzelleşin!

Nar: Nar içerisinde milyonlarca antioksidan maddesi bulunur. Yapılan araştırmalar kırmızı meyvelerin hızla gençleştirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle nar hücre yaşlanmasını engelliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA