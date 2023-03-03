Yedikçe güzelleşin!

Karpuz: Nemli bir cilde ve iyi bir savunma mekanizmasına sahip olmak için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve %92'si sudan oluşur. Kalp hastalıkları ve prostat, yumurtalık kanseri, rahim ağzı kanseri, ağız kanseri, yutak kanseri, yemek borusu kanseri, akciğer kanseri ve pankreas kanseri gibi çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini azaltır. Sindirimi hızlandırmak için aç karnına, tüm faydalarından yararlanmak için ise her zaman yiyebilirsiniz.