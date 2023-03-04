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Haberler Sağlık Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

Bağışıklığınızı korumak ve hastalanmamak için sağlıklı besinler tüketmeniz gerekir. Mevsim geçişlerinde bünyeniz zayıf düşebilir ve istemeyeceğiniz hastalıkları kapı açabilir. Peki hangi besinler bağışıklığınız için kalkan görevi görür? İşte bağışıklığınızı güçlendirecek olan mucizevi besinler...

04.03.2023, 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023, 09:59

Bağışıklığınızı korumak ve mikroplarla savaşmasını kolaylaştırmak için sağlıklı beslenmek gerekir. Peki hangi besinler bünyenizi mikroplara karşı korur ve güçlendirir? İşte yanıtı...

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

BAL KABAĞI

Sadece kışın görebildiğimiz bal kabağı kış sebzelerinin olmazsa olmazıdır. A vitamininden zengin olan bal kabağı diğer vitaminlerden de içerisinde barındırır. Antioksidan olan bal kabağı lif açısından yüksektir. Bal kabağı çorbası ve tatlısı kışın vazgeçilmez tariflerdendir.

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

KEREVİZ

Kalorisi son derece az olan diyete uygun kereviz lif açısından oldukça yüksektir. Zeytinyağlı yemeğini yapabileceğiniz kereviz, kolesterolü dengeler, sindirim sistemine iyi gelir, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Ayrıca karaciğer sağlığını korumak için de birebirdir.

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

BROKOLİ

Kış ayları haricinde yüksek fiyatlara satılan Brokolinin kilosu 15 TL'den satılmaya başladı. C vitamni ve beta karoten açısından yüksek olan brokoli bağışıklığınızı güçlendirir. Tam bir kalsiyum ve demir kaynağı olan yeşil ormanlara benzeyen sebze kansere karşı koruyucudur.

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

LAHANA

İltihabı önleyen lahana, kalp hastalıklarına, karaciğer yağlanmasına karşı birebirdir. İçerisinde A, C ve K vitamini bulunur bağışıklığı destekler.

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

ISPANAK

Ispanağın demir açısından yüksek olduğunu bilmeyen yoktur. C vitamini ve karoten mineralleri açısından da yüksek olan ıspanak çocukların büyüme gelişmesinde oldukça önemlidir. Kasları güçlendiren ıspanak kemik erimesine karşı koruyucudur.

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

KARNABAHAR

Kış mevsiminin gözde sebzelerinden birisi olan karnabahar kilosu tezgahlarda 15 TL'den başlayan fiyatlarla yerini aldı. C, E ve B grubu vitaminlerden zengin olan karnabahar, antioksidan ve kükürtlü bileşenler yönünden oldukça zengindir.

Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

ŞALGAM

C vitamini ve kalsiyum minerali bakımından zengin olan pancar, her mevsim tüketilmesi gereken bir besindir. Kanser riskini azaltır ve kan yapıcı özelliğe sahiptir.

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