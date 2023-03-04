Bağışıklığınızı bunlarla güçlendirin! Önleminizi alın

BAL KABAĞI

Sadece kışın görebildiğimiz bal kabağı kış sebzelerinin olmazsa olmazıdır. A vitamininden zengin olan bal kabağı diğer vitaminlerden de içerisinde barındırır. Antioksidan olan bal kabağı lif açısından yüksektir. Bal kabağı çorbası ve tatlısı kışın vazgeçilmez tariflerdendir.