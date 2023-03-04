Depremi yaşamayanlar da ikincil travma mağduru

Üsküdar Üniversitesi'nden Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar Çağlı, depremi birebir yaşamasa da gördüklerinden etkilenen insanların "ikincil travma" yaşadıklarını söyledi. Çağlı, deprem korkusunun önlenmesinde, iş yerleri ve evlerde tedbir alınmasının, deprem anında yapılacakların planlanarak tatbikata çevrilmesinin, deprem çantalarının hazır olmasının fayda sağlayabileceğini belirtti.

Uzman Psikolojik Danışman Mehmet Akif Aydın da, depremi birebir yaşamayan ancak olma ihtimalinden korkan kişilerin, bunu yenmek için izleyebileceği adımları şöyle sıraladı: ● Normal rutinlerinize geri dönmeye ve en yakınlarınızla ilişkisel bağlarınızı daha da derinleştirmeye çalışın. Yakınlık beynimizdeki oksitosin hormonunu artırır, bu da bağlanmayı ve sevgiyi daha iyi hissetmemize vesile olur.

- Sürekli deprem görüntüsü izlemek yerine, aklınızda kalan birkaç kareyi canlandırıp bunun duygusuna temas ederek 'Neden bu görüntüler daha çok dikkatimi çekti?' şeklinde sorgulama yapın. Duygularınızı anladığınızda o videolara karşı ilginiz azalacaktır.

- Eğer depremden etkilenmiş kişilere yardımcı olmak istiyorsanız, kendinize 'Ne ölçüde ve ne sıklıkta yardım yapabilirim?' sorusunu sorun. Tahammül gücümüzün ölçüsünde bir yardımda bulunursanız bu size 'İşe yarıyorum.' hissi verecektir.

- Duygularınızı ara ara bir deftere yazın veya sizi anlayan bir yakınınızla konuşun. Uyumadan evvel nefes egzersizleri, kas gevşeme hareketleri ve özellikle aile içerisinde 'iyi geceler' seremonisi yaparak uyumaya çalışın.

2035'TE 4 MİLYARDAN FAZLA İNSAN OBEZ OLACAK

"SAĞLIĞI bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi" olarak tanımlanan obezite hastalığı, modern zamanların en büyük sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla aşırı kilolu veya obezite hastası bulunurken 2035'te bu sayının 4 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. DSÖ'ye göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi aşırı kilolu veya obez sayılıyor. Bu kişilerin 650 milyonunu yetişkinler, 340 milyonunu gençler, 39 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Dünyada aşırı kilo veya obezite ile mücadele eden kadınların oranı ABD'de yüzde 41.8, Rusya'da 31.4, Türkiye'de ise yüzde 30.3. Bu oranlar Çin'de yüzde 6,8 ve Hindistan'da yüzde 6.3 olarak öne çıkıyor.

GELİRLE TERS ORANTILI

GEÇMİŞ yıllarda sadece yüksek gelirli ülkelerde rastlanan bir sağlık sorunu olan obezite, bugün düşük ve orta gelirli ülkelerde de artıyor. Veriler, gelecek yıllarda obezitede keskin artışlar yaşayacak ülkelerin 10'undan 9'unun Asya ve Afrika'da yer alan, az gelişmiş ülkeler olacağına işaret ediyor. Uluslararası toplum, hızlı artışa karşı bu ülkelerin hastalıkla mücadelede yetersiz olduğuna dikkati çekiyor.