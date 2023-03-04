Etkisine inanamayacaksınız! Kansızlıktan saç dökülmesine kadar...

Andız pekmezi sayısız faydaya sahiptir ancak pek çok insan bu pekmezi ne şekilde tüketeceğini bilmez. Andız pekmezi genelde güne başlarken her sabah bir kaşık şeklinde alınır. Tadı biraz ağır olduğu için bir miktar suyun içerisine karıştırılarak da tüketilebilir.