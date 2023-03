Mide yanmasını durduran besinler

MUZ

LİF kaynağı meyvelerin başında gelen muz mide bulantısı veya yanması gibi durumlarda, canınız fazla bir şey yemek istemediğinde atıştırabileceğiniz sindirime yardımcı, sağlıklı bir alternatiftir. Küçük bir muz bile yeseniz kısa sürede tokluk hissi verecek, midede biriken fazla asiti nötralize edecektir. Hatta kustuktan sonra yenebilecek mideyi rahatsız etmeyen yiyecekler arasında da yer alır. Yoğun bir koku veya tada sahip olmadığı için de bu tarz durumlarda tercih edebilirsiniz. Açlık hissini bastırır, enerji verir, ishale de iyi gelir.

ZENCEFİL ÇAYI

EN doğal ağrı kesicilerden biri olarak kabul edilen zencefil çayını midenizde yanma veya ağrı hissettiğiniz her an güvenle içebilirsiniz. Zencefil aromasından fazla hoşlanmıyorsanız tarçın, karanfil, limon veya bal gibi ek malzemelerle de tadını yumuşatabilirsiniz; yani yeter ki için bu çayı. Midedeki yanma ve ağrıyı hafifletmesinin yanı sıra vücutta biriken toksin ve ödemin de atılmasına yardımcı olur. Limon ile birlikte tercih edilirse mide bulantısını anında keser.

KEFİR

KEFİRİN sindirim sistemi ve bağırsak florasını düzenleyen yegane besin kaynaklarından biri olduğu birçok uzman tarafından onaylandı; aynı zamanda ishal ve kabızlığa da iyi gelir. Midenizde yanma, ağrı veya hazımsızlık gibi sorunlar hissettiğinizde küçük bir bardak kefir içebilirsiniz. Daha sonraları damağınız alıştığında bu miktarı arttırabilirsiniz. Laktoz alerjisi olmayanlar için mide rahatlatmada başvurulacak oldukça doğal bir yöntem.

YULAF EZMESİ

BİRKAÇ yemek kaşığı yulafı sütle 5-6 dakika haşlayıp lapa haline getirebilirsiniz. İçerisine muz da doğrarsanız bu lapa sizi hem tok tutacak hem de midenizdeki yanmaya iyi gelecektir. Sindirim sistemini düzenleyen yulaf ezmesi, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde uzun süren tokluk hissi verir, fazla yağların da vücuttan atılmasını sağlar.

PİRİNÇ

MİDE yanması, mide bulantısı veya kusma sonrası midenize iyi gelecek pratik çözümlerden birisi de pirinç lapasıdır. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu lapa midede şişkinlik, gaz, sindirim sorunu, bulantı veya yanma gibi durumlarda oldukça işe yarar. Pirinç lapasının dışında pirinç sütü ile gastrit benzeri mide sorunlarına evinizde doğal bir şurup hazırlayabilirsiniz.

TAVUK

PROTEİN açısından çok zengin bir kaynak olan tavuk etini midenizde yanma, bulantı ve ekşime hissettiğiniz bir günde öğün olarak güvenle tercih edebilirsiniz. Bu aşamada tavuğu haşlayarak az baharatlı ve bol sebzeli bir yemek pişirebilirsiniz. Böylelikle besleyici ve oldukça da doyurucu bir yemek yemiş olacak, midenizdeki yanma hissinden de kurtulacaksınız.

YOĞURT

HER Türk mutfağının buzdolabında muhakkak bulunan yiyeceklerden biri olan yoğurt, gece gündüz fark etmeksizin mide yanması hissettiğiniz her an başvurabileceğiniz en pratik yöntem. İlk kaşıktan itibaren midenizdeki serinlemeyi hissedeceksiniz. İsterseniz yoğurdun içine nane ve salatalık da ekleyebilirsiniz, mide yanması için kesin bir çözüm arayanlara birebir.

ARMUT

MİDE yanması ve bulanması hissedildiğinde tercih edebileceğiniz bir diğer meyve ise armut. Zengin bir lif kaynağı olan armut sindirime iyi gelmesiyle bilinir. Sık sık mide sorunları yaşıyorsanız mevsiminde düzenli olarak armut tüketebilirsiniz. Kalp dostu olan armut, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir. Sindirim problemi yaşayanlar için faydalı ve lezzetli bir seçenek.