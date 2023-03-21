“Bahar alerjisi” okul ve iş başarısını olumsuz etkiliyor

Atagöz Tıp Merkezi KBB Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, bahar aylarında sık görülen mevsimsel alerjik rinite yönelik bilgi vererek, "Tedavi edilmediğinde çocuklarda okul başarısında düşüklük ve dikkat eksikliğine neden olabilir. Erişkinlerde ise iş performansı düşüklüğü ve depresyona kadar giden süreç yaşanabilir. Ruh halinde neden olabilir. Öte yandan tedavi edilmeyen alerjik rinit alt solunum yolunu etkileyip astıma neden olabilir" uyarısında bulundu.

RUH HALİNİ DE BOZABİLİR

OP. Dr. Bahattin Mercan, bahar aylarıyla birlikte artış gösteren mevsimsel alerjiye dikkat çekti. Alerjinin tedavi edilmemesinin kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Mercan, "Baharla birlikte çevrenin yeşermesi, çiçeklerin açması, alerjisi olan hastalarda burun akıntısı ve hapşırma başlatmaktadır. Alerjik rinit belirtilerini burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma, gözde yaşarma, kuru öksürük olarak sıralayabiliriz. Mevsimsel alerjik rinitin nedenleri genellikle polenlerdir" diye konuştu.

ALERJİK rinitin teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Bahattin Mercan, "Burun yıkama aletleriyle günde 2 defa tuzlu su ile burun yıkanmalıdır. Mevsimsel alerjik rinit ihmal edilmemelidir. Çünkü tedavi edilmediğinde çocuklarda okul başarısında düşüklük ve dikkat eksikliğine neden olabilir. Erişkinlerde ise iş performansı düşüklüğü ve depresyona kadar giden süreç yaşanabilir. Ruh halinde bozulmalara neden olabilir. Öte yandan tedavi edilmeyen alerjik rinit alt solunum yolunu etkileyip astıma neden olabilir. Mevsimsel alerjik rinit özellikle çocuklarda hem burun mukozu hem gözü etkilemektedir. Bu nedenle burun boğaz ve göz muayenesi önemlidir. Teşhiste cilt ve kanda yapılan alerji testleri uygulanmaktadır. Alerjik rinit ilaç ile tedavi edilmektedir" dedi.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

ALINMASI gereken tedbirleri sıralayan Op. Dr. Mercan, "Alerjisi olan kişiler kurutulmuş ısırgan otu ve öksürük otu tüketebilirler. Bunun yanı sıra Quercetin maddesi bulunan soğan, elma ve siyah çay tüketimi de alerjik reaksiyonu azalttığı için tavsiye edilir" diye konuştu.