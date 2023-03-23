Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

ZENCEFİL

Bağırsaklardaki parazitleri yok eden ve bağırsak gazına iyi gelen zencefile de şans verebilirsiniz. Bir bardağa zencefil ekledikten sonra üzerine sıcak su ekleyin ve on dakika demlenmesine müsaade edin. Ardından bir çay kaşığı bal ekleyip bir miktar limon sıkın. Bu çayı günde 3 kez tüketebilirsiniz.