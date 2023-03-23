Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

Beslenme alışkanlıklarımızın değiştiği ramazan ayında hazımsızlık ve mide sorunlarına iyi gelebilecek bitki çayları sizlerle...
Beslenme alışkanlıklarımızın değiştiği ramazan ayında hazımsızlık ve mide sorunlarına iyi gelebilecek bitki çayları sizlerle...
ZENCEFİL
Bağırsaklardaki parazitleri yok eden ve bağırsak gazına iyi gelen zencefile de şans verebilirsiniz. Bir bardağa zencefil ekledikten sonra üzerine sıcak su ekleyin ve on dakika demlenmesine müsaade edin. Ardından bir çay kaşığı bal ekleyip bir miktar limon sıkın. Bu çayı günde 3 kez tüketebilirsiniz.
NANE ÇAYI
Sindirim sistemindeki kaslarda spazm ve kasılmaları engelleyen, aynı zamanda gazın atılımını da kolaylaştıran nane mide şişkinliğine en ideal çözümlerden. Kullanımı da oldukça basit. İster nane yapraklarını çiğneyin, isterseniz aktardan aldığınız nane çayından günde 2-3 bardak tüketin, karar sizin.
REZENE ÇAYI
İdrar söktürücü, spazm giderici olarak bilinen rezene hazımsızlığa bağlı mide şişkinliği problemleri için de birebir. 1 tatlı kaşığı rezene tohumunu sıcak su dolu bir fincana atın ve 7-8 dakika demlenmesini bekledikten sonra için, işte bu kadar basit.
PAPATYA ÇAYI
Rahatlatıcı etkileri olan papatya çayı, sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olan çaylar arasında yer alır.
KİMYON VE KARABİBER
Aşırı tüketmemek kaydıyla belirli ölçülerde tüketilmesi gereken, kimyon ve karabiber çayları kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda antiviral özelliği sayesinde gıdalardan kaynaklı oluşan zehirlenmeleri önler.
YEŞİL ÇAY
Son dönemde faydaları çok daha iyi anlaşılan ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan yeşil çayın bağırsak ve mide sancılarını azalttığı düşünülmektedir. Yeşil çayın uzun süre demlenmesi tadını bozabilir ve içimini sertleştirebilir.
AYRICA!
Yemeklerden sonra içilen kahveler de mide rahatsızlıkları için bire birdir. Kahve, içindeki kafein ile metabolizmayı hızlandıran kahve, sindirimi de kolaylaştırır.