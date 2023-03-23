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Haberler Sağlık Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

Ramazan ayında bütün gün aç kalıp, iftarda ve sahurda fazlaca yemek yemek sindirim sorunlarına yol açmaktadır. Peki bu sindirim sorunlarının çaresi var mı? İşte sindirim sisteminizi rahatlatacak bitki çayları...

23.03.2023, 10:43 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 10:46

Beslenme alışkanlıklarımızın değiştiği ramazan ayında hazımsızlık ve mide sorunlarına iyi gelebilecek bitki çayları sizlerle...

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

ZENCEFİL

Bağırsaklardaki parazitleri yok eden ve bağırsak gazına iyi gelen zencefile de şans verebilirsiniz. Bir bardağa zencefil ekledikten sonra üzerine sıcak su ekleyin ve on dakika demlenmesine müsaade edin. Ardından bir çay kaşığı bal ekleyip bir miktar limon sıkın. Bu çayı günde 3 kez tüketebilirsiniz.

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

NANE ÇAYI

Sindirim sistemindeki kaslarda spazm ve kasılmaları engelleyen, aynı zamanda gazın atılımını da kolaylaştıran nane mide şişkinliğine en ideal çözümlerden. Kullanımı da oldukça basit. İster nane yapraklarını çiğneyin, isterseniz aktardan aldığınız nane çayından günde 2-3 bardak tüketin, karar sizin.

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

REZENE ÇAYI

İdrar söktürücü, spazm giderici olarak bilinen rezene hazımsızlığa bağlı mide şişkinliği problemleri için de birebir. 1 tatlı kaşığı rezene tohumunu sıcak su dolu bir fincana atın ve 7-8 dakika demlenmesini bekledikten sonra için, işte bu kadar basit.

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

PAPATYA ÇAYI

Rahatlatıcı etkileri olan papatya çayı, sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olan çaylar arasında yer alır.

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

KİMYON VE KARABİBER

Aşırı tüketmemek kaydıyla belirli ölçülerde tüketilmesi gereken, kimyon ve karabiber çayları kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda antiviral özelliği sayesinde gıdalardan kaynaklı oluşan zehirlenmeleri önler.

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

YEŞİL ÇAY

Son dönemde faydaları çok daha iyi anlaşılan ve tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan yeşil çayın bağırsak ve mide sancılarını azalttığı düşünülmektedir. Yeşil çayın uzun süre demlenmesi tadını bozabilir ve içimini sertleştirebilir.

Ramazanda sindirim sorunları yaşıyorsanız bu bitki çayları tam da size göre!

AYRICA!

Yemeklerden sonra içilen kahveler de mide rahatsızlıkları için bire birdir. Kahve, içindeki kafein ile metabolizmayı hızlandıran kahve, sindirimi de kolaylaştırır.

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