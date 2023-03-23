  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Stresli yaşam saçlara zarar

Stresli yaşam saçlara zarar

23.3.2023

Stresli yaşam saçlara zarar

GÜNÜMÜZÜN stresli yaşam koşulları insan vücudunun her organını olduğu gibi saçları da olumsuz etkiliyor. Sağlıklı bir insanda günde ortalama 100 saç telinin dökülmesinin normal olduğunu belirten uzmanlar, aşırı dökülmeler sonucu kellik veya seyrelmelerin meydana geldiğini ifade ediyor.

EKİM UYGULAMALARINA RAĞBET

TOPLUMDA özellikle kadınlar saçlarının dökülmesi veya kel olmalarından dolayı, saçlarını bağlamak zorunda kalıyorlardı. Artık saç ektirerek her şeyden önce psikolojik bir rahatlama sağlıyorlar. Bu durumda saç için önemli olan vitaminler, demir, bakır, çinko gibi bazı maddelerin günlük olarak yeterli miktarlarda alınması gerekiyor. Saçı fiziksel ve kimyasal etkileyen faktörler vardır. Fiziksel faktörler gün içinde aşırı tarama ve fırçalama, güneş ışığı, deterjan içeriği yüksek şampuanlar, sık tekrarlayan fönleme, ortamda bulunan toz, duman, kir gibi günlük olayların yanında kimyasal olarak boya, perma ve renk açıcılar sıralanabilir. Bunlar saçta kuruma yapar ve yapısına zarar vererek saçta kırılma, yıpranma oluşturur. Öte yandan saç ekim uygulamalarına artık erkekler kadar kadınlardan da büyük talep geliyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA