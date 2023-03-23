Stresli yaşam saçlara zarar

GÜNÜMÜZÜN stresli yaşam koşulları insan vücudunun her organını olduğu gibi saçları da olumsuz etkiliyor. Sağlıklı bir insanda günde ortalama 100 saç telinin dökülmesinin normal olduğunu belirten uzmanlar, aşırı dökülmeler sonucu kellik veya seyrelmelerin meydana geldiğini ifade ediyor.

EKİM UYGULAMALARINA RAĞBET

TOPLUMDA özellikle kadınlar saçlarının dökülmesi veya kel olmalarından dolayı, saçlarını bağlamak zorunda kalıyorlardı. Artık saç ektirerek her şeyden önce psikolojik bir rahatlama sağlıyorlar. Bu durumda saç için önemli olan vitaminler, demir, bakır, çinko gibi bazı maddelerin günlük olarak yeterli miktarlarda alınması gerekiyor. Saçı fiziksel ve kimyasal etkileyen faktörler vardır. Fiziksel faktörler gün içinde aşırı tarama ve fırçalama, güneş ışığı, deterjan içeriği yüksek şampuanlar, sık tekrarlayan fönleme, ortamda bulunan toz, duman, kir gibi günlük olayların yanında kimyasal olarak boya, perma ve renk açıcılar sıralanabilir. Bunlar saçta kuruma yapar ve yapısına zarar vererek saçta kırılma, yıpranma oluşturur. Öte yandan saç ekim uygulamalarına artık erkekler kadar kadınlardan da büyük talep geliyor.