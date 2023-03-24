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Sağlam kemikler için süper gıdalar

24.3.2023

Sağlam kemikler için süper gıdalar
Genel vücut sağlığı için oldukça önemli olan kemik ve eklemler yaş ilerledikçe yıpranmaya başlıyor. İlerleyen yaş ile osteoporoz yani kemik erimesi, eklem kireçlenmesi gibi problemler sık görülmeye başlanır.

A VE D VİTAMİNİ
Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak için uyku düzenine, sağlıklı yaşamaya ve doğru besinler tüketmeye özen gösterilmelidir. İşte sağlıklı kemikler için tüketilmesi gereken besinler:
Peynir: Kalsiyum kemik sağlığı için önemli bir mineraldir. Peynirde bulunan kalsiyum,kemik kütlesi kaybını engellemeye yardımcı olur. Protein deposu olan peynir, kemik sağlığının korunmasında oldukça etkili bir besindir.
Yumurta: İçeriğinde bulunan A vitamini ve D vitamini sayesinde kemik ve eklem sorunlarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca amino asitlere sahip olan bu besin kas kazanımı sağlar.
Ispanak: Ispanak, kemik gelişimine katkıda bulunan bir bir besindir. İçeriğinde bulunan K vitamini sayesinde menopozdan sonra kemik erimesi ihtimalini düşürmeye yardımcı olur.
Yağlı tohumlar: Susam, fıstık, fındık, badem, ceviz besinler bitkisel kaynaklı yağlı tohumlardır. Magnezyumdan zengin olan bu besinler kemik, kas ve eklem sağlığına faydalıdır. Kasların ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Kuru kayısı: Kuru kayısı, içeriğinde kemikleri güçlendiren, sinir fonksiyonunu koruyan ve kemik erimesiyle savaşan kalsiyum minerali barındırır.
Bulgur: Yaş ilerledikçe kemik mineral yoğunluğunda azalma meydana gelir. Bu nedenle kemik erimesine karşı ve sağlıklı kemikler için bolca demir, fosfor, magnezyum ve çinko zengini besinler tüketmek faydalı olacaktır.

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