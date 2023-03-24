Sahur sağlıklı ve doyurucu besinlerle güçlendirilmeli

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Sağlıklı Yaşam ve Fonksiyonel Tıp Ünitesinden Diyetisyen Sıla Yeşilyaprak, sağlıklı bir Ramazan ayı için beslenme tavsiyelerinde bulundu. Yeşilyaprak, "Sağlıklı ve doyurucu besinlerle güçlendirdiğiniz sahurunuzun ardından geçirdiğiniz oruç süresince, diğer günlere göre kendinizi yormayacak, susuzluk hissi oluşturmayacak kadar yürüyüş size iyi gelecektir" dedi.



TOKLUK HİSSİ SAĞLAR

Sağlıklı bir Ramazan ayı için önemli noktalara değinen Yeşilyaprak, "Mutlaka sahur yapılmalı. İftar yemeğinden 1-2 saat sonra 30-45 dakikalık hafif tempoda yürüyüş yapılmalı. Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz ve ekmek miktarı da azalır. İftar vaktinde sadece ana yemek ve tatlıya odaklanmak bağırsaklarınızın ihtiyacı olan lif miktarını azaltır. O yüzden iftarda bol zeytinyağlı güzel bir salataya da yer verin. Yemek sonrası tatlı tercihlerinde şerbetli tatlılar yerine meyve, hurma, bitter çikolata, sütlü tatlılar tercih edilmeli" dedi.

Sahurda sofralardan asla eksik edilmemesi gereken besinlerden bahseden Yeşilyaprak, "Öncelikle zeytin, tahin, çiğ badem ve çiğ fındık, ceviz, zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarının tokluğu uzatmada yardımcı olacağı için sofralarda yer almalı. Özellikle tahini sahur sonrasında meyvelerin üzerine 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde tüketmeniz hem tatlı isteğini hafifletmede yardımcı olacaktır hem de kan şekerinizin aniden yükselmesini engelleyecektir. Bunların yanında kızartılmış, yağlı ve baharat içeren besinler su içme isteğini arttıracaktır. Bu da gün içinde susuzluğu tetikleyecektir. Uygun dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeninde yeterli protein, karbonhidrat, yağ almalıyız. Örneğin; iki yumurtanın yanında çiğ badem, fındık, ceviz, çiğ kabak çekirdeği gibi kuruyemişler, tahinin, zeytinin eklenmesi tokluk sürenizi uzatmada yardımcı olacaktır. Aynı zamanda koyu yeşil yapraklı ıspanak, roka gibi sebzelerin eklenmesi de hem bağırsaklarımızın ihtiyacı olan lif ihtiyacını karşılar hem de vitamin, mineral alımınıza destek olur" diye konuştu.

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