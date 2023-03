Sahurda kahvaltılık iftarda hafif yemekler

Ramazan ayı boyunca doğru bir yol haritasıyla hem oruç tutup bedenimiz için bir ay boyunca detoks yapabilir hem de ihtiyacımız olan enerji ve vitaminleri alabiliriz.



ORUCUNUZU SU İLE AÇIN

Uzmanlar, Ramazan ayında doğru beslenme için sahurda çiğ sebze, domates, salatalık gibi posası ve su içeriği yüksek yiyeceklere yer vermenin, iftarda ise hafif yiyecekler tüketmenin önemine vurgu yapıyor. Yaklaşık 16 saate yakın susuz kalan vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için orucun su ile açılmasını öneren uzmanlar, "İftarda dolu dolu yemek yerine yediklerinizi iftar ve sahur arasındaki zamana yayın. Ana yemeğe geçmeden önce vereceğiniz 10-15 dakikalık bir ara, gün boyunca durmuş olan ve tüm yıl boyunca buna alışık olmayan sindirim sisteminizin doğru çalışmasına yardımcı olacaktır" uyarılarında bulundu.



PROTEİN İHTİYACINIZI BARBUNYAYLA KARŞILAYIN

Uzmanların her mevsim tüketilmesini önerdiği barbunya A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sağlık açısından oldukça faydalı. Barbunyanın en önemli özelliklerinden biri de protein deposu olması. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler için barbunya bulunmaz bir protein kaynağıdır.



KIZARTMALAR MİDEYİ YORUYOR

TAM buğday ya da çavdar ekmeğini tercih etmeniz, tokluk sağlama açısından size iyi gelecektir. Ramazan ayında mideniz çok daha hassaslaşır. Bu sebeple yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı. Kızartma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulamalısınız. Sıcak ve uzun geçen oruçlu günün ardından iftar sofranızda, sizi hem serinletecek hem de kalsiyum ve potasyum ihtiyacınızı karşılayacak yoğurt, haydari, cacık, salata gibi ürünleri mutlaka tüketmelisiniz.



MADEN SUYU ŞİŞKİNLİGİ ALIR

İFTARDAN sonra oluşacak şişkinlik ve hazım sorunları için maden suyu tüketebilirsiniz. Gün içinde terleyerek attığınız elektrolit kaybını dengeleyen maden suyu vücudunuza iyi gelecektir. Bir başka önemli kural ise, yiyip yatmak yerine mutlaka sahura kalkılması gerektiği. Uzun süren günlerde sahura kalkmadan tutulan oruçlar, sizi gün boyu zorlayacaktır. Sahur yemeklerini azar azar ve iyice çiğneyerek yiyin.



POSASI YÜKSEK SEBZELER

ÇİĞ sebze, domates, salatalık gibi posası ve su içeriği yüksek yiyeceklere mutlaka sahurda yer verin. Sahurda kahvaltılık tercih edenler, az yağlı peynir ya da lor peyniri tüketmeli. Vücuda protein ve tokluk hissi sağlayacaktır. Sahurda yemek tercih edenler için, ızgara veya söğüş et, tavuk, yanında zeytinyağlı yemekler, yoğurt, tam buğday ekmeği, mevsim meyveleri doğru tercih olacaktır. Sahurda içeceğiniz sıvılar, uzun süren oruçlu günlerde, vücudunuzun su ihtiyacına cevap verecektir.

