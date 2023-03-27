Oruç tutarken de diyet yapabilirsiniz

Ramazan ayında oruç tutarken, toplam öğün sayısı sınırlıdır. Ancak, iftar ve sahur sofralarındaki yiyecek çeşidi daha fazla olabilmekte. İdeal beslenme için, rutin öğün sıklığına yakın bir şekilde beslenmek oldukça önemlidir. Oruç tutan kişiler yaklaşık 14 saat boyunca açlıkla karşı karşıya kalırlar ve bu süre boyunca kan şekeri düşebilir.



KAN ŞEKERİ DENGESİ

Eğer sahurda da kalkılmazsa, kan şekeri düşüşü günün erken saatlerinde başlayabilir ve gün sonunda çok düşük seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle, az ve sık beslenme prensibi, kan şekerini dengelemek için mutlaka uygulanmalıdır. Sahur, hafif iftar, akşam yemeği ve ara öğünler gibi planlama yaparak, günlük ihtiyaçları karşılamak kilo vermeye yardımcı olur. Öncelikle, iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz. İftarda ve sahurda, bir anda ani ve fazla miktarlarda yemek yemekten kaçınılmalıdır. Oruç süresince kontrollü olmak önemlidir. İftarda yavaş yavaş yemek daha sağlıklı olacaktır. İftara su, çorba, peynir, zeytin, hurma veya kuru kayısı gibi hafif yiyeceklerle başlanılmalı sonrasında ana yemeğe geçilmelidir. Ramazanın simgesi haline gelen güllaç, tatlı olarak tüketilebilir. Diyet yaparken, iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde sağlıklı ve besleyici yiyecekler tercih edilmelidir. Örneğin taze meyve, sebzeler, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri ceviz, badem gibi atıştırmalıklar tüketilebilir. Ramazan ayı boyunca oruç tutarken yapılan diyet, vücudun ihtiyacı olan tüm besinleri almasını sağlamalıdır.



DENGELİ BESLENME

Ramazan ayında, hareket azlığı ve metabolizmanın yavaşlaması kilo verme sürecini zorlaştırmaktadır. Ramazan ayı boyunca, kişilerin aktivite seviyeleri genellikle düşüktür ve bu sebeple bilinçsizce yemek yiyenler ve düzenli beslenmeyenler oruç tutsalar bile kilo alabilirler. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermek, az ve sık beslenmek kilo kontrolünü sağlamak için önemlidir. Ramazan ayında kilo almaktan kaçınmak veya oruç tutarken kilo vermek istiyorsanız için şu önerilere dikkat edebilirsiniz:



Gece yemek yiyip yatmamalı, sahura mutlaka kalkılmalıdır.

İftarda, tüm günün besinleri tek öğünde tüketilmemeli. Yavaş yenilmeli.

Bol su içilmeli ve iftar ve sahur arasında sade soda tercih edilmelidir.

Sütlü tatlılar haftada 2 defa ara öğün olabilr. Diğer günlerde taze meyve veya kuru meyveler tüketilebilir.

Su içeriği yüksek taze meyve ve sebzeler öğünlere eklenmelidir.

İftardan 1-2 saat sonra hafif tempoda yürüyüşler yapmak fayda sağlar.

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