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Haberler Sağlık Cildi onarıyor bağışıklığı destekliyor

Cildi onarıyor bağışıklığı destekliyor

28.3.2023

Cildi onarıyor bağışıklığı destekliyor
Hindistan cevizi yağı, yeryüzündeki en sağlıklı yağlar arasında bulunur. İçeriğindeki zengin bileşenlerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Araştırmaların çoğu kansere karşı koruyucu gıda maddeleri arasında yer aldığını ispat eder. Kanser hastalığının tedavisi sırasında hastaların kullanması tavsiye edilir. Sindirimi kolay yağlar arasında yer alması, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar. Hatta reflü gibi mide sıkıntılarında ağrı dindirici olarak kullanılabilir. Barındırdığı yüksek kalitedeki yağ asitleri, onu vücut için iyi bir enerji kaynağı yapar. Cildi besleyici, nemlendirici ve onarıcı etkisi bulunması nedeni ile doğal bakım ürünü olarak tercih edilebilir. Yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunur.
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