Karabuğday damarları güçlendiriyor

Kaliteli besin değerleri ile öne çıkan karabuğdayın faydaları arasında vitaminli içerik ilk sırada sayılabilir. İçerikte yer alan Rutin P1 vitamini kötü kolesterolü düşürür, damarları güçlendirir ve elastikiyeti artırır. Karabuğday yüksek kan basıncını önler. Karabuğday bitkisi, bağırsak için faydalıdır. Düşük yağ oranı ve glutensiz protein içeriği bağırsak dolaşımını düzenler. Lizin içeriği uçukların önlenmesine yardımcı bir aminoasittir. Bitki, vücuttaki iltihaplanmayı önler. Aşırı terlemeyi engeller. B1 ve B2 vitaminleri yönünden zengindir. Günlük 100 gram karabuğday tüketimi günlük B1 vitamini ihtiyaçlarının yüzde 40'ı kadarını karşılar.

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