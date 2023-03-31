Hızlıca kilo vermek ister misiniz? Sadece 3 gün uygulayın...

EN HIZLI KİLO VERDİREN TEK BESİN: KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?

3 gün boyunca sadece kabak tüketerek istediğiniz miktarda kilo verebilirsiniz. Sabah kahvaltısında bir yumurta bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir ve 5 tane zeytin tüketin. Ara öğün olarak bir elma, öğlen bir tabak zeytinyağında kızartılmış kabak yiyin.