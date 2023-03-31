İftarda çorbadan sonra 15 dakika mola

Güçlü bağışıklık için beslenmeye önem vermek şart. Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, Ramazan ayının sağlıklı beslenme kurallarına uyularak geçirilmesi gerektiğini ifade etti.Ciğerli, "Özellikle iftar sofralarında hızlı yemek yerine 15-20 dakika boyunca yemeğimizi zamana yayarak tüketmenin doygunluk hissini anlamamıza yardımcı olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak açısından yemek yerken acele edilmemeli. Çorba, mideyi rahatlatacağından oruç tutan sağlıklı kişiler için iftar sofrasının vazgeçilmezi olmalıdır. Orucunuzu yarım bardak su ve çorba ile açabilirsiniz. Ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika dinlenilmeli" dedi. Ciğerli, yemeklerin pişirilme usulü ve iftar sonrası öğünler konusunda da, "Yemekleri fırın, ızgara ve haşlama yöntemi ile yaptığınızda sindirim probleminiz olmaz. Tokluk hissimizi artırmak açısından tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı, kepekli makarnaları karbonhidrat hakkımız yerine kullanabiliriz. Pide ve güllaçta ise porsiyon kontrolüne ve zamanına dikkat etmemiz gerekmekte" dedi.Ciğerli, kan şekerinin dengelenmesi için de önerilerde bulunarak, "Bu arada orucumuzu açtıktan yaklaşık 2- 2,5 saat sonra bir porsiyon meyve ve yanında tüketeceğimiz yoğurt/ayran ile sağlıklı ara öğünümüzü yaparak kan şekerimizi dengeleyebiliriz" dedi.