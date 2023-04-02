Ramazan’da yeterli su alımına dikkat

Günün 14 saatinin oruç ile geçtiği Ramazan ayında iftar ve sahur arasında yeterli miktarda sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Uzun süreli açlık sonrası vücudun ihtiyacı olan gerekli sıvıyı yerine koyabilmek ve vücudun susuz kalmasını önlemek için iftar ile sahur arasında yeterli miktarda sıvı alımına ve su tüketimine dikkat edilmelidir.

HAYATİ ÖNEMİ VAR

Yetersiz sıvı alımı enerji seviyesini düşürüp hafızayı zayıflatır. Ayrıca baş ağrıları, migren atakları, böbrek taşı oluşumu, tansiyon problemleri ve kabızlığı tetikleyebilir. Su tüketiminin iştahı olumsuz etkilediğine dair de çalışmalar bulunmaktadır. Ramazan ayında tartıda sizi mutsuz eden sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz. Su, pek çok kişinin korkulu rüyası olan ödemin atılmasını ve vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. Suyun organların düzenli işlev göstermesinde, kan dolaşımının hızlanmasında ve metabolizma üzerinde de olumlu etkileri vardır. Ayrıca kilo vermeyi hızlandırır. Cildi arındırma ve gençleştirme etkileri vardır. Özellikle kırışıklıklara karşı olumlu etki sağlar.

SAHURA KADAR 2.5 LİTRE

İftarda bir bardak su ile başlangıç yapıp her saat başı bir bardak su tüketmek ve sahuru da bir bardak su ile tamamlamak günlük su ihtiyacını karşılamaya büyük oranda yardımcı olacaktır. Soğuk su midede kasılmalara neden olarak sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle Ramazan ayında tüketilen sular oda sıcaklığına yakın olmalıdır. Su içmeyi kolaylaştırmak için suyunuza limon dilimi, nane yaprağı, zencefil, karanfil, çubuk tarçın ekleyebilirsiniz. Bu tatlar aynı zamanda tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olabilir. Öğünlerde salatalık, domates, kabak, marul, çilek gibi su oranı yüksek besinlerin tüketimi de sıvı alımına destek olur. Gün içinde oluşabilecek susuzluk hissine karşı iftar ve sahur öğünlerinde sucuk, pastırma, turşu, zeytin gibi tuz ve baharat içeriği yüksek besinler tüketilmemelidir. Su ihtiyacını karşılamak için asitli içecekler, yüksek şeker içerikli şerbetler veya meyve suları yerine bitki çayları, şekersiz meyve kompostoları, süt, ayran, kefir gibi süt ürünleri tercih edilebilir. Bu besinler gün boyunca açlık nedeniyle düşen tansiyonu ve şekeri dengelemeye de yardımcı olur.

HER GÜNE BİR SADE SODA

Maden suyu, içerdiği mineraller ile günlük mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. İftar ve sahur arasında sıvı ve mineral alımını desteklemek için sodyum içeriği düşük maden suyu tercih edilebilir. Gazı nedeniyle tüketmekte zorlanıyorsanız bir bardağa boşaltıp beklettikten sonra da tüketilebilir. Yüksek tansiyon hastaları, sodyum içeriği nedeniyle maden suyu tüketimine dikkat etmelidir.

6 TEMEL KURAL

● Orucu bir bardak su ile açıp her saat başı bir bardak su tüketmeli ve sahuru da bir bardak su ile tamamlamalısınız. ● İftar ve sahur arasında 2.5 litre su tüketmelisiniz. ● Öğünlerde su içeriği yüksek çorba, hoşaf, taze meyve ve sebzeye yer vermelisiniz. ● Asitli içecekler, şekerli şerbetler, meyve suları yerine ayran, kefir, süt tercih etmelisiniz. ● Tansiyon hastası değilsen iftar ve sahur arasında düşük sodyumlu sade soda tercih etmelisiniz. ● İftar ve sahur arasında çay ve kahve gibi tüketiminde aşırıya kaçmamalısın.

KAFEİNİ SINIRLAMAK GEREK

İFTAR ve sahur arasında çay kahve gibi içecekleri fazla tüketmek, kafein içeriği nedeniyle vücuttan su atımını arttırabilir. Bu nedenle içtiğiniz her 1 bardak çay kahve için su tüketiminizi 1 bardak arttırmalısınız. Ayrıca besin emilimini olumsuz etkilememesi için de yemekten hemen sonra değil, en az yarım saat sonra tüketilmesi doğru olacaktır.