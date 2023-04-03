Et yemiyor musunuz? O zaman bu besinleri deneyin, proteininizi yükseltin

Et ve sebzelerde protein bulunur. Bu nedenle et tüketemeyenlerin imdadına yeşil yapraklı sebzeler yetişir. Peki bitkisel proteinin en fazla olduğu sebzeler hangileri? İşte detaylar...
Et ve sebzelerde protein bulunur. Bu nedenle et tüketemeyenlerin imdadına yeşil yapraklı sebzeler yetişir. Peki bitkisel proteinin en fazla olduğu sebzeler hangileri? İşte detaylar...
KARALAHANA
Lahana, karnabahar ve brokoli ile aynı aileden gelen koyu yeşil, gevşek yapraklı bir sebzedir. Yağ asitleri ve bitkisel protein kaynağıdır. Bir porsiyon (36 gram) karalahana 0,9 gram protein ve sadece 11 kalori içerir. K vitamini içeriği özellikle önemlidir ve günlük ihtiyacın yüzde 230'unu sağlar. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve manganez içerir.
Genel olarak lahanalar gibi karalahana da harika bir fenolik bileşik ve antioksidan kaynağıdır. Karalahana, yüksek antioksidan içeriği ile prostat kanseri gelişme riskini azaltır.
Bir araştırmaya göre, lahana gibi turpgiller tüketen kişilerin meme kanseri riski daha düşüktür. Karalahana ayrıca bağırsaklarda kolesterol seviyelerinin düşmesine katkıda bulunan antasit özelliklere sahiptir.
100 gram karalahana 2,5 gram protein içerir.
BROKOLİ
Brokoli, protein açısından zengin son derece popüler bir sebzedir. Bir porsiyon (91 gram) çiğ, doğranmış brokoli 2,6 gram protein ve tüm gerekli amino asitleri içerir. Ayrıca bol miktarda folik asit, manganez, potasyum, fosfor, C vitamini ve K vitamini içerir.
Ayrıca bitki bileşikleri ve flavonoidler içerir. Bunlar antioksidan ve iltihap önleyici özelliklerini sağlar. Hardal yeşillikleri gibi brokoli de kanseri önlemeye yardımcı olan bir bileşik olan glukozinolatlar bakımından zengindir. Ek olarak brokoli, antioksidan bileşiklerin üretimini ve detoksifikasyonunu uyararak sağlıklı karaciğer fonksiyonunu destekler.
100 gram brokoli 2,8 gram protein içerir.
BRÜKSEL LAHANASI
Brüksel lahanası yemekleriniz için harika bir malzemedir. İyi bir protein, lif ve vitamin kaynağıdır. Bir porsiyon (88 gram) Brüksel lahanası, 3 gram protein ve 3,3 gram lif içerir. Ayrıca folik asit, manganez, magnezyum, potasyum, demir, kalsiyum, A, B6, C ve K vitaminleri açısından da zengindir.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, Brüksel lahanası tüketiminin bağırsak bakterilerinin büyümesini ve sağlığını desteklediğini ve bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini uyardığını doğrulamıştır.
100 gram Brüksel lahanası 3,4 gram protein içerir.
ÇİN LAHANASI
Çin lahanası harika bir protein kaynağıdır. Bir porsiyon (70 gram) Çin lahanası, 1 gram protein içerir. Ayrıca önemli miktarda folik asit, kalsiyum, potasyum, manganez, demir, A vitamini, C vitamini ve K vitamini içerir.
Çalışmalar, Çin lahanasının antioksidanlar açısından zengin olduğunu göstermiştir. Dış yapraklar çok fazla antioksidan güce sahiptir. Ek olarak, iltihap önleyici etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır.
Bazı araştırmalara göre, Çin lahanası gibi turpgil sebzelerin sık tüketilmesi prostat kanseri riskini azaltabilir.
Ek olarak, hayvanlar üzerinde yapılan bir deney, Çin lahanasından yapılan toz bazlı bir besin takviyesinin karaciğer kanseri geliştirme riskini de azalttığını göstermiştir.
100 gram Çin lahanası 1,5 gram protein içerir.
HARDAL YEŞİLLİKLERİ
Hardal yeşillikleri, lahana ailesine aittir ve lahanaya çok benzer, ancak farklı, bir tada sahiptir. Bir porsiyon (56 gram) hardal yaprağı 1,5 gram protein içerir ve günlük potasyum miktarının yüzde 348'ini ve önerilen günlük A vitamini miktarının yüzde 118'ini sağlar. Ayrıca manganez, kalsiyum, B vitamini, C vitamini ve E vitamini bakımından da zengindir.
Hardal yaprakları fenolik bileşikler içerir, bu nedenle bitkinin antioksidan özellikleri vardır. Bir test tüpü çalışmasında, buharda pişirilen hardal yapraklarının safra asitlerini daha kolay bağladığı gösterilmiştir. Bu süreç kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı deney, buharda pişirmenin lahana, karalahana, yeşil biber ve brokolide de benzer bir olumlu etki yarattığını kanıtlamıştır.
Hardal yaprağını buğulanmış, haşlanmış, kavrulmuş olarak hazırlayabilir veya çiğ olarak salatalarda yiyebilirsiniz.
100 gram hardal yaprağı 2,7 gram protein içerir.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, yüksek besin içeriğine sahip çok popüler bir sebzedir. Bir porsiyon (134 gram) kuşkonmaz 2,9 gram protein içerir. Aynı zamanda önemli bir folik asit, bakır, manganez, fosfor, magnezyum, A vitamini ve K vitamini kaynağıdır. İltihap önleyici ve anti-kanser etkileri bilinmektedir. Ayrıca, iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini uyaran probiyotikler içerir.
Kuşkonmaz fırında, ızgarada, haşlamada veya buharda pişirilebilir ve özellikle salatalarda iyidir.
100 gram kuşkonmaz 2,2 gram protein içerir.
KARNABAHAR
Brokoli gibi karnabahar da büyük miktarda protein içerir. Bir porsiyon (100 gram) karnabahar, 2 gram protein içerir. Aynı zamanda C vitamini, K vitamini, potasyum, manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum ve demir kaynağıdır.
Anti-kanser, antioksidan ve iltihap önleyici etkilere sahip olduğu bilinen çok miktarda bileşik içerir. Çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Bu listedeki çoğu sebze gibi karnabahar da kolesterolü düşürür.