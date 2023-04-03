Et yemiyor musunuz? O zaman bu besinleri deneyin, proteininizi yükseltin

KARALAHANA

Lahana, karnabahar ve brokoli ile aynı aileden gelen koyu yeşil, gevşek yapraklı bir sebzedir. Yağ asitleri ve bitkisel protein kaynağıdır. Bir porsiyon (36 gram) karalahana 0,9 gram protein ve sadece 11 kalori içerir. K vitamini içeriği özellikle önemlidir ve günlük ihtiyacın yüzde 230'unu sağlar. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve manganez içerir.

Genel olarak lahanalar gibi karalahana da harika bir fenolik bileşik ve antioksidan kaynağıdır. Karalahana, yüksek antioksidan içeriği ile prostat kanseri gelişme riskini azaltır.

Bir araştırmaya göre, lahana gibi turpgiller tüketen kişilerin meme kanseri riski daha düşüktür. Karalahana ayrıca bağırsaklarda kolesterol seviyelerinin düşmesine katkıda bulunan antasit özelliklere sahiptir.

100 gram karalahana 2,5 gram protein içerir.