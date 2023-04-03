İftardan sonra ‘şekerleme yapmak’ reflü nedeni

ftarda fazla ve hızlı yemek yenmesi, mide içeriğinin nefes borusuna kaçmasına da yol açabiliyor. Özellikle aşırı yemek yeme, yağlı, baharatlı, acılı ve kızartmaların tüketilmesi reflüyü tetikleyen ve şiddetlendiren faktörlerin başında geliyor. İftardan hemen sonra halk arasında "şekerleme yapmak" diye tabir edilen 10-15 dakikalık kısa uyku da ramazanda sık rastlanan reflü şikayetlerine yol açabiliyor.Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, iftardan sonra şekerleme yapmanın, özellikle reflüsü olanlar için çok büyük sorun olabileceğini söyledi. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Buğdacı, orucu açtıktan hemen sonra uyumanın reflü yakınmalarına neden olabileceği ve var olan şikayetleri arttırabileceği uyarısında bulundu. Buğdacı, "Yemekten hemen sonra uyursak bu durum reflüyü azdıracaktır. Uyku bastırıyor ve kişi biraz uzanıp dinlenmek istiyorsa anti reflü yastığı kullanılabilir" dedi.