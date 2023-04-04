Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Uyku düzeni ya da sinirleri yatıştırmak için kullanılan papatya çayı bu kez saç dökülmesini durduruyor. Banyo sırasında kullanılan papatya çayının saç dökülmesini durdurduğu ise bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.
Uyku düzeni ya da sinirleri yatıştırmak için kullanılan papatya çayı bu kez saç dökülmesini durduruyor. Banyo sırasında kullanılan papatya çayının saç dökülmesini durdurduğu ise bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.
Saç dökülmesi birçok nedene bağlı meydana gelir. Köklerden dökülen saçlar saç egzamasından tutunda kelliğe kadar yol açar. Vitaminsizlik ve bakımsızlığa bağlı gelişen bu sağlık sorununu kökten çözen bir çay var: Papatya çayı!
PEKİ PAPATYA ÇAYI SAÇ DÖKÜLMESİNİ NASIL DURDURUYOR?
Papatya çayı, güçlü bir yatıştırıcı bitkidir. İçeriğinde E vitamini barındıran papatya çayında aynı zamanda potasyum, magnezyum ve çinko var.
Çinko birçok besinde bitki de nadiren bulunur. Kimyasal bir madde olan çinko vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineraldir.
Patotenik Asitte aynı şekilde nadiren bulunur. Bu iki minerali aynı anda barındıran papatya çayı bu yüzden saç köklerini derinlemesine bakteri, virüs ve kepekten arındırır.
Saç köklerine uyguladığı formül mineraller sayesinde güçlendirerek koparılarak dökülmeleri engeller. Saçları elastik yapısını güçlendirir. Yıpranma ve kabarmaları da engeller.
Papatya çayı saçların renklerini de koruyan mucize bir eskisi vardır. Bu yüzden her banyo sırasında uzmanlar kullanılmasını tavsiye eder.