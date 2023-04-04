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Haberler Sağlık Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Saçınız mı dökülüyor? O zaman bu çayı başınızdan aşağıya dökün! Evet, yanlış okumadınız. Birçok neden bağlı olarak dökülen saçlarınızın dökülmesini engellemeniz için bu çayı dökün ve olanları görün... İşte sizi saç dökülmesi derdinden kurtaracak o çay...

04.04.2023, 09:40 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 09:41

Uyku düzeni ya da sinirleri yatıştırmak için kullanılan papatya çayı bu kez saç dökülmesini durduruyor. Banyo sırasında kullanılan papatya çayının saç dökülmesini durdurduğu ise bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek.

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Saç dökülmesi birçok nedene bağlı meydana gelir. Köklerden dökülen saçlar saç egzamasından tutunda kelliğe kadar yol açar. Vitaminsizlik ve bakımsızlığa bağlı gelişen bu sağlık sorununu kökten çözen bir çay var: Papatya çayı!

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

PEKİ PAPATYA ÇAYI SAÇ DÖKÜLMESİNİ NASIL DURDURUYOR?

Papatya çayı, güçlü bir yatıştırıcı bitkidir. İçeriğinde E vitamini barındıran papatya çayında aynı zamanda potasyum, magnezyum ve çinko var.

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Çinko birçok besinde bitki de nadiren bulunur. Kimyasal bir madde olan çinko vücudun ihtiyaç duyduğu temel mineraldir.

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Patotenik Asitte aynı şekilde nadiren bulunur. Bu iki minerali aynı anda barındıran papatya çayı bu yüzden saç köklerini derinlemesine bakteri, virüs ve kepekten arındırır.

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Saç köklerine uyguladığı formül mineraller sayesinde güçlendirerek koparılarak dökülmeleri engeller. Saçları elastik yapısını güçlendirir. Yıpranma ve kabarmaları da engeller.

Avuç avuç dökülen saçlar kabusunuz olmasın! Bunu başınızdan aşağıya dökün

Papatya çayı saçların renklerini de koruyan mucize bir eskisi vardır. Bu yüzden her banyo sırasında uzmanlar kullanılmasını tavsiye eder.

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