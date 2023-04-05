Tuvalete çıkmaya zorlanıyor musunuz? İşte size çözümü

DOĞAL MÜSHİL OLAN ŞAHTERE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Yıllık bitki olan şahtere otu, kekik ve biberiye ailesine aittir. Pembe ve mor renkleri olan şahterenin kurutulmuş hali tüketilmeli.

Çok güçlü bir müshil görevi görür. Uzun süredir tuvalete çıkmayanlar haftada bir bardak şahtere otundan tüketebilir.