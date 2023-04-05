Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

İkisi de ayrı ayrı farklı amaçlarla kullanılan bal ve tarçının birleştiğinde birçok hastalığa şifa sağladığı biliniyor. İşte her gün bir kaşık bal ve tarçın tüketmenin faydaları...
UYUMADAN ÖNCE BİR KAŞIK TARÇINLI BAL YERSENİZ...
Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotiktir. Birçok vitamin ve yüksek miktarda demir içeren karışım, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.
İdrar Yolu Enfeksiyonunu tedavi ederek, idrar yollarında oluşan mikropları öldürür. Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalarda bal ve tarçının midedeki gazı giderdiği belirlenmiştir.
Bu karışım midede asit oluşumunu engeller ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenizi sağlayarak sindirime yardımcı olur.
Bal ile toz tarçını karıştırın ve kahvaltıda kızarmış ekmekle yiyin. Kolesterolü düşürür ve muhtemelen kalp krizini önler. Tarçınlı balın düzenli olarak tüketilmesi kalp vuruşlarını güçlendirir. Yaşlandıkça atar damarlar ve toplar damarlar esnekliklerini kaybediyor ve tıkanıyor. Tarçınlı bal ise damarları yeniden canlandırıyor.
Yapılan araştırma sonucunda iki yemek kaşığı bal ve üç yemek kaşığı toz tarçın 450 gram çay kolesterol hastasına verildiğinde iki saat içerisinde kandaki kolesterol oranının %10 azaldığı görüldü. Günde üç kez alındığında kronik kolesterol dahi tedavi edilebiliyor. Günlük olarak yenen bal ise kolesterol şikayetlerini azaltıyor.