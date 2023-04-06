’Bunun da pekmezi mi olur?’ demeyin! Tam bir şifa deposu

PANCAR PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Bu soruya iki türlü cevap verebilmek mümkündür. Bunlardan ilki pancar pekmezi doğrudan kaşık kaşık tüketilmesidir. İkincisi ise çeşitli tatlıların ya da yiyeceklerin yanında tüketilmesi şeklidir. Doğrudan tüketim şekline kullanımı şu şekildedir:

Pancar pekmezi günlük bir şekilde tüketilebilmektedir. Fakat fazla tüketilmemesine de dikkat edilmelidir. İdeali yetişkinler içinde günde 1 ila 2 yemek kaşığı, çocuklar içinse 1 ila 2 tatlı kaşığı olarak tüketilebilmektedir. Bu şekilde tüketimi doktorlar tarafından da önerilen tüketim şeklidir.

Pancar pekmezini doğrudan tüketmeyen istemeyen kişiler içinde çeşitli tatlı ve salata tarifleri bulunmaktadır. Gerek tatlılarda şeker yerine kullanarak gerek salata soslarında kullanarak pekmezin ağır tadını hafifleterek tüketebilirsiniz.