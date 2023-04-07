Suyu adeta antibiyotik! Vücutta zehir bırakmıyor

Zencefil ayrıca araba ve deniz tutması gibi hareket kaynaklı mide bulantısını azaltmada da etkili görünüyor. Dalgalı denizlerde yelken açmaya alışık olmayan donanma öğrencilerinin dahil edildiği bir çalışmada, bir gram toz zencefil kökü alanların, plasebo alanlara göre kusma ve soğuk terleme (deniz tutmasının belirtileri) yaşama olasılığı daha düşüktü. Dr. Anthony Kaveh "Bir tutamda, ayrıca bir veya iki santim taze zencefil kökünü soyabilir ve mide bulantısına karşın çiğneyebilir veya emebilirsiniz" dedi.