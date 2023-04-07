Suyu adeta antibiyotik! Vücutta zehir bırakmıyor

Zencefil gerçek bir tıbbi tedavinin yerine geçmez. Bununla birlikte, araştırmalar bazı faydalı özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir. Bunların başında ise şunlar geliyor;
BULANTIYI GİDERİR
Araştırmacılar neden işe yaradığından emin olmasa da, zencefil mide bulantısı ve kusma semptomlarıyla mücadele etmek için uzun süredir kullanılmaktadır. Zencefil, mide- bağırsak motilitesini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Yiyeceklerin hazımsızlık, şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve mide bulantısı oluşturma olasılığını azaltır. Diğer bir teori, zencefilin mide bulantısıyla savaşmak için serotonin reseptör alt tiplerini merkezi olarak etkileyebileceğidir.