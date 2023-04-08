İftardan sonra aşırı çay kahve tüketenlere uyarı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, çay ve kahvenin uyarıcı bir takım kimyasallar içerdiğini, aşırı tüketilmesi halinde uykuya dalmayı zorlaştırabileceğine vurgu yaptı. Ramazan ayında uyku düzeninin nasıl olması gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Öztürk, uykuya dalış süresinin zorlaşmasıyla birlikte sahura kalkma durumunda uyku süresinin kısalacağını aktardı. Bu tarz sorunlar yaşayanların çalışma şartları izin veriyorsa öğleden sonra yarım saat ya da bir saat uyuyabileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, bu şekilde meydana gelebilecek iş kazalarının da önüne geçileceğini dile getirdi. İftardan sonra uyku saatinin gece 23.00'ü geçmemesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, bunun yanında Akdeniz tipi beslenmenin de uyku kalitesine olumlu yansıyacağını vurguladı. Ramazan ayında yağlı yemek ve kırmızı et tüketimini azaltmanın doğrudan uyku kalitesine etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, batı tipi beslenmeden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

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