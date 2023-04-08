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Haberler Sağlık Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

Yabani bir semizotu olarak bilinen pirpirim otu, doğada kendi kendine yetişmesiyle ünlüdür. Pazar ve tezgahlarda da yerini almaya başlayan pirpirim otu semiz otuna göre daha küçük yapraklı ve daha koyu renkli. Peki pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu neye iyi gelir?

08.04.2023, 09:07 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023, 09:07

Pirpirim otu genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen yeşil yapraklı bir sebzedir. Pirpirim otu Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pirpirim otu tat olarak biraz ekşidir. Biraz ekşi ve hafif tuzlu tadı damağınıza ilginç bir tat kazandırmaktadır.

Pirpirim otu tarih öncesi zamanlardan beri kullanılmaktadır ve yaygın olarak eski Çin tıbbında tedavi amaçlı kullanılan bitkiler arasındadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde, genellikle bahçelerde invaziv yeşillik gibi göz ardı edilerek çok fazla tüketilmez.

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

PİRPİRİM OTU BESİN DEĞERLERİ

Pirpirim otu içerisinde fazla miktarda omega 3 barındırmaktadır. Uzmanlar balık ve et yemeyenlere haftada en az iki defa pirpirim otu tüketmesini öneriyorlar.

Pirpirim otu içerisinde bol miktarda lif , A vitamini , C vitamini, B grubu ailesi vitaminleri, demir , magnezyum, manganez , potasyum , kalsiyum ve bakır barındırmaktadır.

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

PİRPİRİM OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Pirpirim otu hastalıkların gelişmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Pirpirim otunun sağlık açısından olan faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRİR

Kardiyovasküler sisteminizin gücünü artırma açısından, semizotu çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. En önemli özelliği ise pirpirim otunun içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleridir. Omega-3'ler vücuttaki LDL veya kötü kolesterol miktarını azaltmaya ve kan dolaşımımızdaki daha sağlıklı bir kolesterol dengesini artırmaya yardımcı olur. omega 3 mineralinin kalp hastalıklarını önleme etkisi bulunmaktadır. Böylece kalp krizlerini ve felçleri önler.

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

KİLO KAYBI SAĞLAR

Pirpirim otu içerisinde bol miktarda lif barındırır. Bu sayede uzun süre tok kalmanızı sağlayarak hem kilo vermenize hem de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

CİLT BAKIMI

Pirpirim otu içerisinde cilt için gerekli olan bol miktarda A vitamini barındırmaktadır. Sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra pirpirim otunun cilt hastalıklarını da önleme etkisi bulunmaktadır. Cilt sağlığını ve görünümünü iyileştirir, kırışıklıkları azaltır ve tüketildiğinde yara izlerini ve lekeleri çıkarmak için cilt hücrelerinin iyileşmesini sağlar.

KANSERİ ÖNLER

Dünyanın en tehlikeli hastalıklarından birisi de kanserdir. Dolayısıyla kanseri engelleyen besinlerde son derece önemli hale gelmiştir. Kanseri önlemeye yardımcı olan en önemli besinlerden bir tanesi de pirpirim otudur. İçerisinde bulunan A ve C vitaminleri özellikle akciğer kanserinden korunmanızı sağlar.

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Pirpirim otu kemik kaybını önlemek isteyen insanlar için sağlıklı bir seçimdir. Kalsiyum, magnezyum, demir ve manganez kemik dokusunu geliştirmek ve vücudumuzdaki kemiklerin iyileşme sürecini hızlandırmak için gerekli olan tüm elementlerdir. Pirpirim otu da içerisinde bu mineralleri fazlasıyla barındırmaktadır.

BÖBREKTE KUM VE TAŞI DÖKÜYOR

İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü biliniyor…

Pirpirim otunun faydaları nelerdir? Pirpirim otu ne işe yarar?

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Baharın şifalı besini, içerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığı önlüyor, kabızlık çekenlere bağırsakları çalıştırarak fayda sağlıyor.

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