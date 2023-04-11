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Haberler Sağlık Ozon terapisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Ozon terapisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

11.4.2023

Gazete

Ozon terapisi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Ozon uygulamasının hücre yenileyici özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Dr. Ethem Akkol, bu uygulamanın pek çok sağlık sorununu tedavi edebildiğini ve bağışıklık sisteminin güçlendirdiğini ifade etti. Yaman Cerrahi Tıp Merkezi uzman hekimlerinden Dr. Ethem Akkol, "Ozon terapisi, vücutta oksidatif stresin arttığı durumlarda antioksidan sistemleri destekleyerek hücre içi iletişimi düzenler. Yangısal (enflamatuvar) süreçleri azaltır. Bu sayede, özellikle immün mekanizmasının ön planda yer aldığı, enfeksiyon, iskemik, yara iyileşmesi ve romatizma gibi hastalıkların tedavisine katkıda bulunur. Kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini ve kan akışkanlığını artırdığı için oksijen yetersizliğine bağlı gelişen hastalıkların iyileşmesinde etkin bir rol oynar" diye konuştu.
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