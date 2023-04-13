7 gün boyunca aç karnına yiyin bakın neler olacak!

Dünya çapında mutfaklarda en yaygın kullanılan doğal besinlerden biri olan sarımsak, yemeklerin tadını zenginleştirmesinin yanı sıra sahip olduğu eşsiz aroma ile diğer baharatlarla da bir uyum içerisindedir.

Mutfakta harikalar yaratmanıza yardımcı olan sarımsak, yüzyıllardır birtakım rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Halk arasında doğal antibiyotik olarak kabul gören sarımsak; enflamasyon, kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşmak için kullanılabilir.