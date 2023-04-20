Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

Defne yaprağının faydaları nelerdir? Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtileri ile savaşan defne yaprağı faydaları saymakla bitmiyor. Hoş kokusu ve yeşil rengiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne antioksidan özelliğe sahiptir. Akdeniz ülkelerinde yetişen ve "Laurus Nobilis" adıyla anılan defnegiller familyasından bir bitki olan defne dört mevsim yeşil kalabilir. Özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığına iyi gelen bu bitki boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçiyor. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sindirime iyi geliyor. Peki Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı ne işe yarar? Defne yaprağı nasıl kullanılır?