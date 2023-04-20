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Haberler Sağlık Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

Hoş kokusu ve tadıyla akıllara kazınan defne yaprağının kullanım alanı oldukça fazladır. Buna paralel olarak faydaları da saymakla bitmez. Kokusu bile şifa olan defne yaprağını hem mutfağınızdan hem de evinizden eksik etmeyin. İşte binbir derde deva defne yaprağının faydaları...

20.04.2023, 09:04 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 09:08

Defne yaprağının faydaları nelerdir? Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtileri ile savaşan defne yaprağı faydaları saymakla bitmiyor. Hoş kokusu ve yeşil rengiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne antioksidan özelliğe sahiptir. Akdeniz ülkelerinde yetişen ve "Laurus Nobilis" adıyla anılan defnegiller familyasından bir bitki olan defne dört mevsim yeşil kalabilir. Özellikle kış mevsiminde soğuk algınlığına iyi gelen bu bitki boğaz iltihaplanmalarının ve öksürüğün önüne geçiyor. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sindirime iyi geliyor. Peki Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı ne işe yarar? Defne yaprağı nasıl kullanılır?

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Akdeniz defnesi olarak bilinen ve daima yeşil kalan defne yaprağı faydalarıyla şaşırtıyor. Binbir derde deva olan defne yaprağı faydaları arasında bağışıklığı güçlendirir, ateş düşürücüdür, enfeksiyonlarla savaşır, sindirime iyi gelir, uyku ve stres problemini çözer, kalbe ve damara iyi gelmesi yer alıyor. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur. Hem yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılır hem de tıbbi etkileri de bulunmaktadır. Öte yandan Yaprağı ve meyvesinin yağı ihraç edilir. Defne meyvelerinden elde edilen defne yağı antiseptik özelliğe sahiptir.

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

İŞTE DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI;

Soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyon belirtilerine karşı iyi gelir,

Baş ve bel ağrılarını hafifletir,

Kan şekerini dengeler,

Tadı ve kokusu insanın sakinleşmesini sağlar,

Göz hastalıklarına karşı iyi gelir,

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarında mideye güç verir,

Kalp damarlarının güçlenmesini sağlar,

Kan kanseri olarak bilinen lösemiye karşı etkilidir,

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

Cilt kanserlerine karşı faydalıdır,

Sindirim sistemine iyi gelir ve gaz gidericidir,

Defne yaprağının kaynatılmış suyunu saç diplerine uyguladığınızda bitlerden kurtulursunuz,

Toz haline getirilmiş defne yaprağını diş fırçanıza macun gibi sürüp dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, defne yaprağının dişleri ışıl ışıl ettiğine şahit olacaksınız,

Hamilelik öncesinde kullanıldığında bebeğin ihtiyacı olan folik asitin karşılanmasına katkı sağlar,

İskelet sistemindeki ağrıların hafiflemesini sağlar,

Yüksek ateşlerin düşürülmesine yardımcı olur,

Adet düzensizliklerine karşı iyi gelir,

Verimli uyku almanızı sağlar.

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

DEFNE YAPRAĞI NERELERDE KULLANILIR?

Hoş kokusu ve tadıyla defne yaprağı kullanım alanları oldukça fazladır. Defne yaprağı salatalarda kullanıldığı gibi zeytinyağlı yemeklerde hoş bir tat bırakıyor. Bunların yanında defne yaprağı turşu yapımında da kullanılır.

DEFNE YAPRAĞI NE İŞE YARAR?

Yeşil yapraklı bitkiler arasında yer alan defne yaprağı vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlardan koruyan defne yaprağı kullanım alanları fazladır. Salatalarda, ana yemeklerde ve zeytinyağlı yemeklerde kullanılan defne yaprağı iyi bir antioksidan içerir. Stres ve sıkıntı içerisindeyseniz defne yaprağı çayı sakinleştirici özelliği taşır. Öte yandan Defne yaprağı, böbrekler için doğal bir iyileştiricidir. Vücutta aşırı miktarda üreaz bulunması durumunda ortaya çıkan böbrek taşlarının yok edilmesine yardımcı olur.

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

DEFNE YAPRAĞI YAKMAK NE İŞE YARAR?

Defne yaprağı yandığı zaman baş ağrısına, akciğerlere, şeker hastalığına ve kansere iyi geldiği bilinir. Defne, her zaman yaprakları yeşil kalan bir ağaçtır. Yazın ve kışın yaprağını dökmez. Aromatik bir bitki olan defnenin kokusu hoştur.

Faydalarını duyunca mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz!

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Defne yaprağının çay yapımı oldukça basittir.

İşte defne yaprağı çayı nasıl yapılır tarifi;

1 litre kadar suyun içine bir miktar defte yaprağı ilave edilir ve kaynatılır ardından süzülür ve günde 1-2 kez tüketilmektedir.

Defne yaprağı çiğ bir şekilde çiğnenerek de tüketilebilir.

Biraz sirke ile beraber kaynatılarak gargara olarak da kullanılmaktadır.

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