‘Ramazan sonrası beslenmeye dikkat’

Uzman Diyetisyen Hümeyra Arslan, ramazan ayı boyunca farklılaşan beslenme düzenine geçilmesinin ardından, bayramda aniden normal düzene geçmenin bünyeye sarsıcı etkileri olabileceğini ifade etti.



HAFİF BİR KAHVALTI

Arslan, normal düzene geçiş sürecinin 3-4 günlük bir sürece yayılmasının daha sağlıklı olacağını belirterek, "Bayram günü çok sık öğün tüketmek, özellikle şeker ağırlıklı beslenmek sindirim sorunlarına yol açacağı için ilk gün dikkatli olmak gerekir. Bayram sabahı güne hafif bir kahvaltıyla başlayabilirsek çok iyi olur. Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramları olacağı için kahvaltıda bal, reçel gibi şekerli yiyeceklerin bulunmaması daha uygun olur. Kızartma gibi sindirim sistemini zorlayacak yiyeceklerden kaçınmak, günü rahat atlatmamıza yardımcı olacaktır. Peynir, zeytin, yumurta gibi, özellikle sebze ağırlıklı, tam tahıllı yiyeceklerle güne başlayabiliriz" dedi.



İKRAMLIK OLACAK

Diyetisyen Arslan şöyle konuştu: "Gün içinde baklava, börek, tatlı gibi yiyecekler ikram edileceği için bunlar da kan şekerini hızlı yükselten yiyecekler. Bunlar da, bir ay boyunca uzun süreli açlıklara alışmış bünyeleri zorlayacaktır."



BAYRAMDA TATLIYLA BÜNYENİZİ YORMAYIN

Arslan, bayramda aşırı şeker, hamurlu tatlı, şerbetli tatlı tüketiminin bünyeyi yoracağını söyleyerek, "O yüzden mümkünse daha çok sütlü tatlı, meyve tatlısı tüketimini tercih etmek, rahatsızlığı olan bireylerde özellikle vücudun ramazan sonrası sürece uyumunu kolaylaştıracaktır" diye konuştu.

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