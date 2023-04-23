Bayram kaçamaklarını yaptık, şimdi diyet zamanı

Ramazan bayramını geride bıraktığımız bu günlerde baharın ortalarına gelmiş bulunmaktayız.

Oruç tutarken kısıtlı beslenme ve su tüketiminin azalması nedeniyle dengeyi sağlayamayıp veya bayramda ipin ucunu fazla kaçırıp kilo almış olabilirsiniz.

Tam tersi bu dönemi başarılı geçirip kilo vermiş ve devam ederek tüm fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyor da olabilirsiniz.

Peki sağlığınızı koruyarak, kışlık kalın kıyafetlerinizden tereddüt etmeden kurtulup yaza nasıl hazır olabilirsiniz işte sizin için bu işin püf noktaları.



İLK ADIM 2.5 LİTRE SU

Ramazan ayında iftar ve sahur arasında yeterli su tüketmeyip bu düzene alıştıysanız havaların da ısınması ile birlikte öncelikle işe su tüketiminizi arttırarak başlamalısınız. Su, organlarınızın sağlıklı çalışmasını, iştah kontrolü, metabolizmanın hızlanmasını sağlar. Hepimizin dönem dönem yaşadığı, canımızı sıkan ödem için de yapabileceğiniz en doğru ve kolay şey yeterli miktarlarda su içmektir.

Günlük su tüketimini 2.5 litreye çıkarmak ilk yapacağınız şey olmalıdır.



GECE YEMELERİNE DİKKAT

Sahur ve gece ara öğünleri yeme düzeninizi değiştirmiş olabilir. Ramazan ayını geride bıraktığımız bu günlerde kilo kaybetmek istiyorsanız gece atıştırmalarını bırakmalısınız. Öğün sayınızı yavaş yavaş arttırarak eski düzeninize geri dönmelisiniz. Bu sayede kan şekerinizin ve tansiyonunuzun dengeli seyretmesini sağlayabilirsiniz.



SINIRSIZ TÜKETMEYİN

Sağlıklı olan her şeyi sınırsız tüketmeyin.

Aslında diyet yapmanın başlıca mantığı porsiyon kontrolünü sağlamaktır.

Diyet yaparken bahar meyvelerinden ve sebze yemeklerinden sağlıklı oldukları için sınırsız tüketmek yanlıştır. Örneğin meyveler bizim için çok sağlıklı ve vitamin- mineral deposu besinlerdir. Ancak aynı zamanda karbonhidrat kaynağıdır.

Vücudun ihtiyacından fazla meyve tüketmek kilo vermenizi yavaşlatacaktır.

Bir porsiyon meyve için bir küçük boy elma, 10-12 adet çilek, 2 küçük boy kivi gibi örnekler verebiliriz. Kuruyemişler de sağlıklı atıştırmalıklardadır ancak yağ grubu besinler arasındadır. Yağ grubu besinler diğerlerine göre daha yüksek kalori içerir bu nedenle kuruyemişleri de sayarak tüketmelisiniz.



FAYDADAN ÇOK ZARAR

Çok düşük kalorili diyet faydadan çok zarardır. Yaz geliyor hemen kilo vermeliyim paniğine kapılıp bir anda çok düşük kalorili, kendinizi aç bırakacak diyetleri uygulamayın. Sağlıklı kilo kaybı için istediğimiz yağdan kayıp sağlamaktır.

Çok düşük kalorili diyetleri uzun süreli uygulamak vücudunuzda kas ve su kaybına neden olur. Ayrıca çok düşük kalorili bu diyetleri uygulamak ve al ver döngüsüne neden olur ve metabolizma hızınızın yavaşlamasına neden olur.



YA HEP YA HİÇ DEMEYİN !

Diyet yapmak sürdürülebilirlik ister.

Yaptığınız kaçamaklardan sonra nasılsa diyeti bozdum istediğimi yiyebilirim diyerek değil, kaldığım yerden devam edersem dengeleyebilirim diyerek ilerlemelisiniz.



DOĞRU ŞEKİLDE TARTILMAK

Diyete başladığımızda tartı bize hem moral verir hem de bazı durumlarda demoralize eder. Tartı sonucunuz her zaman aşağıya inen bir eğri olmak zorunda değildir. Bazen duraksamalar yaşamak motivasyonunuzu kaybettirmemelidir.

Tartıda gördüğümüz rakam açlık tokluk durumuna, içtiğiniz sıvı miktarına, ödem durumuna, regl dönemine ve varsa kabızlığa bağlı değişebilir. Bu yüzden tercihen haftada bir kez, aynı tartıda ve sert bir zeminde, aç karnına, regl dönemleri dışında, sabahları lavabo ihtiyacınızı giderdikten sonra tartılmanız daha doğru olacaktır.



HAYATINIZA HAREKET KATIN

Yağmurlu havalardan yavaş yavaş kurtulurken güneşten faydalanmak D vitamini alımımız için çok önemlidir.

Bu güzel bahar aylarında, hem bolca D vitamini almak hem de diyetinizi sporla desteklemek için açık havada egzersizler yapmak zayıflama süreciniz için oldukça faydalı olacaktır.

DİĞER