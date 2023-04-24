Bu besinleri asla ısıtmayın!

Fazla yapılan yemeği çöpe atmak yerine buzdolabına kaldırıp ertesi gün tekrar ısıtanlardansanız dikkat! Bazı besinler var ki asla ikinci kez ısıtılmaması gerekiyor. Çünkü bu durum ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. İşte kesinlikle tekrar ısıtıp yememeniz gereken o besinler:



Tavuk: Yeniden ısıtıldığında kötü reaksiyon gösteren proteinlere sahiptir. Soğuk tavuk ısıtıldığında sindirim sorunlarına yol açabilir.

Yumurta: Yeniden ısıtıldığında içerisindeki protein yapısı parçalanır ve zehirli bir etki yaratır.

Ispanak: Yeniden ısıtıldığında içerisindeki nitrat parçalanıp nitrite dönüşür bu da oksijen seviyesini etkiler ve zehirlenmeye neden olabilir.

Pirinç: Pilav, oda sıcaklığında bir saatten fazla bekletilirse üzerinde bakteriler oluşmaya başlar.

Patates: Patatesi oda sıcaklığında soğutursanız tehlikeli olabilir. Ilık hava bakteri oluşmasını sağlar. Bu bakteriler ısıtıldığında ölmez.

Mantar: Mantar pişirildiği gün tüketilmesi gereken bir besindir. Yeniden ısıtmak protein yapısını bozar, sindirim ve kalp sağlığı sorunlarına neden olabilir.

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