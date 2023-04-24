Daha iyi uyuyan kişiler daha uzun yaşıyor

Uyku üzerine çok sayıda araştırma yapılıyor. Bunların hepsi, uykunun genel sağlık üzerine çok olumlu etkisi olduğunu kanıtlar nitelikte. Daha iyi uyku düzenine sahip genç bireylerde erken ölüm olasılığının daha düşük olduğunu gösteren araştırmalar, tüm sebeplere bağlı ölümlerin %8'inin sebebinin de kötü uyku düzeni olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan yeni bir çalışmada ise bir grup araştırmacı, ABD Ulusal Sağlık Anketi verilerini kullanarak farklı uyku düzenlerinin yaşam süresi beklentisi üzerindeki etkisini inceledi. 172 bin 321 kişinin yer aldığı ankette, katılımcıların yaş ortalaması 50 ve %54'ü kadındı.



TEDAVİ EDİLMELİ

Uyku kalitesini belirlemek amacıyla her bir kritere 0 veya 1 puan verildi. Araştırma ekibinde göre ideal uyku davranışlarının hepsine sahip olan kişilerin ömrü daha uzun. Bu nedenle uyku kalitesini iyileştirerek, uyku bozukluklarını tanımlayarak ve tedavi ederek, bazı erken ölüm sebeplerinin önüne geçmek mümkün olabilir. Veriler, mükemmel bir uyku düzenine sahip erkeklerin ortalama ömrünün 4,7 yıl daha uzun olduğunu, kadınlarda ise bu farkın 2,4 yıl olduğunu ortaya çıkardı.



BUNLARA DİKKAT!

Araştırma ekibi, uyku kalitesini belirlemek için 5 kriter belirlendi. Uyku kalitesinin en önemli elementleri şu şekilde sıralandı:

● İdeal bir uyku süresi, her gece 7 ila 8 saat arasında olmalı.

● Uykuya dalma güçlüğü haftada 2'yi geçmemeli.

● Uykuda kalma güçlüğü haftada 2'yi geçmemeli.

● Uyku ilacı kullanılmamalı.

● Haftanın en az 5 günü, dinlenmiş bir şekilde uyanmalı.

● Akşamları hafif yemekleri tercih edilmeli.

● Yatak odasının ısısının çok sıcak ya da soğuk olmamasına dikkat edilmeli.

● Oda uyku öncesinde havalandırılmalı.

● Oda loş, rahat ve sessiz olmalı.

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