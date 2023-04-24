Eskilerin "doğal ilacı"! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

Linoleik asit, sağlıklı cilt ve hücresel zarların korunmasında rol oynayan bir tür temel çoklu doymamış yağdır. Taze sumak meyvesinin 2004 yılında yapılan bir kimyasal analizi, bunun %14'ünden fazlasının sindirim sağlığını destekleyen bir besin maddesi olan liflerden oluştuğunu buldu.

Sumağın mikro besin içeriği hakkında çok az veri var, ancak bazı araştırmalar, C, B6, B1 ve B2 vitaminleri dahil olmak üzere en azından eser miktarda birkaç temel besin içerdiğini öne sürüyor.