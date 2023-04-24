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Haberler Sağlık Eskilerin "doğal ilacı"! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

Eskilerin "doğal ilacı"! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

İnsan sağlığı üzerindeki faydaları ortaya çıkınca daha da adını duymaya başladığımız, her mutfakta mutlaka yerini alan sumak nasıl tüketilir? Binlerce yıldır şifa dağıtan sumağın faydaları nelerdir? İşte sumak hakkında bilinmeyenler...

24.04.2023, 14:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023, 14:08

Sumak, Anacardiaceae olarak bilinen bir bitki ailesine ait çiçekli bir çalı çeşididir. Bilimsel adı Rhus coriaria'dır. Bu ailenin diğer yaygın üyeleri arasında kaju ve mango bitkileri bulunur. Sumak, subtropikal ve ılıman iklimlerde büyür ve Akdeniz, Asya ve Afrika'nın çeşitli bölgeleri dahil olmak üzere tüm dünyada yetişir.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

Hepsi Rhus cinsine ait 200'den fazla farklı sumak türü vardır. Bununla birlikte, Rhus coriaria - veya Suriye sumağı -insanların mutfakta kullanım ve bitkisel ilaçlar için en sık yetiştirdiği çeşittir. Sumak, ürettiği büyük, yoğun parlak kırmızı, bezelye büyüklüğünde meyve kümeleriyle bilinir.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

İnsanlar taze meyveleri çay yapmak için demleyebilir, ancak daha sık olarak kurutup toz haline getirerek bitkisel bir takviye veya mutfak baharatı olarak kullanırlar. Sumak baharatı, zehirli sumakla karıştırılmamalıdır. Zehirli sumak ilgili olsa da, açıkça farklıdır. Zehirli sumak, beyaz renkli meyveler üretir ve zehirli sarmaşık veya zehirli meşeden elde edilenlere benzer alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

POTANSİYEL FAYDALAR

Sumak muhtemelen en iyi mutfak baharatı olarak bilinir. İnsanlar yüzyıllardır geleneksel bitkisel ilaç uygulamalarında da kullanmışlardır. Sumağın insanlar üzerindeki etkilerine dair bilimsel kanıtlar eksiktir. Bununla birlikte, erken araştırmalar, potansiyel sağlık yararları olabileceğini düşündürmektedir.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

ÖNEMLİ BESİNLER İÇERİR

Sumağın tam besin profili büyük ölçüde bilinmemektedir, ancak bazı araştırmalar, bir dizi faydalı besin içerdiğini öne sürmektedir. Bunlara lif, sağlıklı yağlar ve bazı temel vitaminler dahildir. 2014 yılında yapılan bir analiz, besleyici olarak kurutulmuş sumanın yaklaşık %71 karbonhidrat, %19 yağ ve %5 proteinden oluştuğunu buldu.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

2014 yılında yapılan bir analiz, besleyici olarak kurutulmuş sumanın yaklaşık %71 karbonhidrat, %19 yağ ve %5 proteinden oluştuğunu buldu. Oleik asit, genellikle kalp sağlığı ile ilişkili tekli doymamış yağ türüdür. Aynı zamanda zeytin ve avokado da dahil olmak üzere diğer yaygın bitki bazlı gıdalarda bulunan birincil yağdır.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

Linoleik asit, sağlıklı cilt ve hücresel zarların korunmasında rol oynayan bir tür temel çoklu doymamış yağdır. Taze sumak meyvesinin 2004 yılında yapılan bir kimyasal analizi, bunun %14'ünden fazlasının sindirim sağlığını destekleyen bir besin maddesi olan liflerden oluştuğunu buldu.

Sumağın mikro besin içeriği hakkında çok az veri var, ancak bazı araştırmalar, C, B6, B1 ve B2 vitaminleri dahil olmak üzere en azından eser miktarda birkaç temel besin içerdiğini öne sürüyor.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN

Sumak, çoklu antioksidan bileşikler açısından zengindir. Uzmanlar, bunun sumağın geniş terapötik potansiyelinin birincil nedeni olabileceğine inanıyor. Sumak, tanenler, antosiyaninler ve flavonoidler dahil olmak üzere güçlü antioksidan aktiviteye sahip çok çeşitli kimyasal bileşikler içerir.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

Benzer bir başka çalışmada, diyabetli 41 kişilik bir gruptan 3 ay boyunca her gün 3 gram sumak tozu almaları istendi. Sumak grubu, dolaşımdaki insülinde %25'lik bir azalma yaşadı, bu da sumak takviyesinin bir sonucu olarak insülin duyarlılığının artmış olabileceğini düşündürdü. Bu noktada, bilim adamlarının, sumağın diyabet yönetimi için bir bakım planına en iyi nasıl uyabileceğini belirlemek için daha fazla araştırma yapması gerekiyor.

KAS AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR

2016 yılında yapılan bir araştırma, 40 sağlıklı kişiye sumak içeceği veya plasebo vererek sumağın kas ağrısını hafifletme potansiyelini araştırdı. 4 haftalık çalışmanın sonunda, sumak içeceği alan grup, plasebo içeceği alan gruba kıyasla önemli ölçüde daha az egzersiz kaynaklı kas ağrısı bildirdi. Sumak grubu ayrıca dolaşımdaki antioksidan seviyelerinde önemli artışlar yaşadı. Çalışma yazarları, bunun gözlemlenen ağrı rahatlamasına neden olabileceğini öne sürdü. Bu sonuçlar umut verici olsa da, insanların kas ağrısını hafifletmek veya daha büyük popülasyonlarda egzersiz performansını desteklemek için sumak nasıl kullanabileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Eskilerin doğal ilacı! Binlerce yıldır şifa dağıtıyor...

OLASI OLUMSUZLUKLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sumak, güvenlik açısından iyi bir geçmişe sahiptir ve mevcut klinik araştırmalarda herhangi bir reaksiyon bildirilmemiştir. Bununla birlikte, sumak kaju ve mango ile ilgili olduğu için, bu gıdalara alerjisi olan kişiler, olası herhangi bir alerjik reaksiyondan kaçınmak için sumaktan uzak durmak isteyebilirler.

Sumak kan şekerini düşürebileceğinden, kan şekerini düşüren ilaçlar alıyorsanız da önerilmez.Ayrıca sumakla zehirli sumak karıştırmamak da çok önemli. Zehirli sumak veya Toxicodendron vernix, yenilebilir sumak bitkisi tarafından üretilen kırmızı renkli meyvenin aksine beyaz renkli meyveler üretir. Zehirli sumak ciltte iltihaplı, kaşıntılı kurdeşenlere neden olabilir.

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